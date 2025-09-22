La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Derribo de las discotecas Teatre y Fonda Milagros el pasado septiembre. Vicente Vicéns / AGM

La jueza investiga al ingeniero de Teatre por el fuego en la discoteca

El profesional que ideó el local deberá declarar ante la juez después de que una perito apreciase defectos de seguridad en la construcción

Alicia Negre

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:11

Cuando están cerca de cumplirse dos años de la 'tragedia de Atalayas', la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia amplía la ... terna de presuntos responsables del incendio en las discotecas Teatre y Fonda Milagros, que se cobró la vida de trece personas. En un auto, al que LA VERDAD ha tenido acceso, la instructora llama a declarar como investigado al ingeniero que se encargó de elaborar el proyecto para dividir la nave industrial sobre la que se levantaban ambos locales, José F.B., al existir supuestos indicios de que podría haber contribuido con su actuación profesional al desarrollo de los hechos.

