La jueza investiga al ingeniero de Teatre por el fuego en la discoteca

Cuando están cerca de cumplirse dos años de la 'tragedia de Atalayas', la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia amplía la ... terna de presuntos responsables del incendio en las discotecas Teatre y Fonda Milagros, que se cobró la vida de trece personas. En un auto, al que LA VERDAD ha tenido acceso, la instructora llama a declarar como investigado al ingeniero que se encargó de elaborar el proyecto para dividir la nave industrial sobre la que se levantaban ambos locales, José F.B., al existir supuestos indicios de que podría haber contribuido con su actuación profesional al desarrollo de los hechos.

La cita será el próximo 24 de octubre, cuando este profesional deberá comparecer ante la magistrada. La decisión, explica la jueza en su resolución, se basa en las diligencias practicadas hasta la fecha y en especial en el informe pericial que la jueza encargó a una arquitecta. La perito apreció, tal y como avanzó esta redacción, graves deficiencias en las medidas de seguridad contra incendios en ambas discotecas. La investigación técnica señaló incumplimientos en la normativa de protección contra incendios, fallos en la compartimentación del fuego y deficiencias en las vías de evacuación en las dos salas.

El informe concluyó, asimismo, que las discotecas no estaban correctamente compartimentadas, lo que permitió la rápida propagación del fuego de un local a otro. «En cada caso particular se deberá valorar si la diferenciación y el régimen no subsidiario del establecimiento en cuestión son lo suficientemente determinantes para considerarlo como un 'establecimiento' que deba constituir un sector de incendio diferenciado», recoge el documento de casi 200 folios.

Este profesional ya declaró en junio ante la jueza pero lo hizo en calidad de testigo. El profesional, según explicaron fuentes jurídicas, defendió que su labor en la elaboración del proyecto y en la petición de licencias para ambos locales estuvo ajustada a la legalidad. Relató incluso que el proyecto de división del local lo consultó con el Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Murcia y que este le dio el visto bueno al panel divisorio con dos puertas de emergencia que, aseguró, existía en los locales. Remarcó, incluso , que cuenta con correos electrónicos que acreditan ese supuesto visado.