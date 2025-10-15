La Mancomunidad reactiva el suministro de agua no potable en San Javier, San Pedro y Los Alcázares Estos caudales todavía no son aptos para consumo humano, pero permitirán recuperar el llenado de cisternas y realizar algunas tareas de limpieza

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) informó este miércoles de la reactivación del paso de caudales de agua hasta el depósito de El Mirador, un punto clave en la red de distribución, ya que desde aquí se abastecen los municipios de San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares y va a comenzar ya a introducir agua desde su red de producción y distribución hasta dicho depósito. De esta forma, los tres municipios afectados por el corte de suministro, donde se encuentran los mayores núcleos de población, volverán a tener servicio de agua de forma continua.

Estos caudales todavía no son aptos para el consumo humano, pero servirán para aliviar las molestias causadas a la población al permitir que los ciudadanos puedan usar el agua para tareas no relacionadas con el consumo, la alimentación o la higiene. Estas aguas podrán utilizarse para el llenado de cisternas o tareas de limpieza de superficies no sensibles, según las restricciones establecidas por las autoridades sanitarias.

Las aportaciones al depósito de El Mirador, asimismo, permitirán habilitar un paso intermitente de los caudales hacia las tomas del tramo del canal ubicadas aguas abajo de ese punto, pertenecientes a las pedanías de Torre Pacheco y Murcia. En estos puntos se dispondrá de un suministro de contingencia con agua no apta para consumo que minimice las consecuencias que el incidente causado por la DANA está provocando a la población.

De esta forma, la ciudadanía dispondrá de determinadas horas al día en las que tendrá agua de servicio en sus hogares, mientras prosiguen los trabajos en el resto de tramos del canal afectado por el temporal. Este miércoles el suministro de contingencia a estas tomas será de 12 horas, y a partir de este jueves y durante el resto de días que se mantenga el episodio será de 8 horas al día.

Avance de los trabajos de limpieza

La Mancomunidad continúa avanzando en las tareas de limpieza y desinfección de su canal de abastecimiento afectado por la dana 'Alice' y, tras haber logrado alcanzar el punto clave de El Mirador, continuará desplegando equipos de trabajo en los siguientes segmentos del canal que han resultado afectados por la incidencia, acelerando así el ritmo de trabajo para el restablecimiento de la normalidad en el servicio.

La actuación se seguirán realizando durante las 24 horas del día en condiciones de extrema complejidad, dada la estrechez de la infraestructura, la baja disponibilidad de oxígeno y la presencia de cloro en el ambiente por la propia configuración del canal.

Por otra parte, la MCT reiteró que los resultados de las múltiples analíticas realizadas por el servicio de Calidad de Agua del organismo no han detectado la presencia de bacterias como la E.coli y los enterococos, lo que descartaría en principio que las infiltraciones que se dieron en el canal contuvieran aguas residuales o fecales.

De la misma manera, estos mismos análisis no han detectado niveles de otros contaminantes que comprometan la salud, siendo la turbidez y el bajo nivel de cloro -como consecuencia de la introducción de agua con barro- los indicadores que se han visto comprometidos, obligando a declarar el agua como no apta para consumo humano según lo establecido en el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Críticas del PP al Gobierno central y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, criticó que «100.000 personas se encuentran sin agua potable en la Región de Murcia, y el Gobierno de Pedro Sánchez, que es el competente en la materia, no hace absolutamente nada». «Es indignante que la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, haya cortado el agua sin previo aviso a los ayuntamientos, que tampoco han recibido información sobre la duración de la interrupción del suministro», se quejó el portavoz parlamentario. «Cada día que pasa sin agua potable es un problema para el bienestar de los vecinos, para los empresarios, para colegios, hospitales y centros de salud», lamentó Segado.