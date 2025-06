Pacto con urgencias para aprobar el Presupuesto

PP y Vox sellaron esta semana un acuerdo que desbloquea la tramitación del Presupuesto, un pacto que para los dos era urgente. Para los ... primeros, por las necesidades económicas que ya son imperiosas en la administración regional. Para los segundos, porque un año después de salir del Ejecutivo, aspiraban a un golpe de efecto como este: conseguir que el Gobierno de Fernando López Miras se plegara a las exigencias que habían planteado desde hace meses.

Otra clave estuvo fuera de la Región, en las islas Baleares. Allí, unos días antes, los dos partidos hicieron oficial que aprobarían los Presupuestos. Admiten los de Abascal que les pilló «por sorpresa» en la Región, y que dieron por hecho que a ellos les tocaría después. Así lo confirman desde el PP: tras el entendimiento insular, se pusieron en contacto con sus anteriores socios de Gobierno para sondear su disposición.

Toque de atención

No tardó en producirse la llamada que Vox llevaba pidiendo a López Miras incansablemente casi cada semana desde enero. El encuentro del presidente con su líder regional, José Ángel Antelo, previo trámite de las citas con PSOE y Podemos, tuvo lugar el jueves. Las declaraciones realizadas esa misma mañana por Antelo antes de que se produjera el anuncio le valieron un toque de atención desde la dirección nacional del partido, que tampoco terminó de ver con buenos ojos el protagonismo adquirido en la resolución de unas negociaciones que siempre pilotó Rubén Martínez Alpañez.

Tienen la intención de aprobar la reforma de la Ley de Participación Institucional antes incluso que las cuentas públicas

Estas últimas semanas, Vox intentó también apelar a las declaraciones del líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que encara un congreso nacional en julio y que dijo que si él fuera presidente y no consiguiera aprobar los Presupuestos, adelantaría las elecciones. Una vez resuelto el escollo en la Región, llamando a la movilización contra Sánchez este domingo en Madrid, el próximo miércoles Feijóo protagonizará junto a López Miras un acto conjunto en el centro de Murcia. El PP lo anunció inmediatamente después de informar del acuerdo con Vox.

El resultado es un documento que arrastra al PP a los postulados del partido de Santiago Abascal: el pacto llega cabalgando sobre el rechazo de Vox a la inmigración ilegal y al Pacto Verde.

Para la ley del Mar Menor los dos partidos quieren consensuar un texto que llegue a la Asamblea para su aprobación inmediata

Son las mismas exigencias que planteó desde el principio. Sin embargo, mientras la condena a las políticas verdes de la UE ha acabado circunscrita al «marco político» necesario para entenderse, es la primera de las cuestiones la que más peso se llevó en los discursos y en el texto firmado el viernes. No en vano, ya estuvo en el origen de su salida del Gobierno autonómico en julio de 2024. Lo que para Vox es una cuestión ideológica y fundacional, para el Ejecutivo del PP es un asunto numérico y económico: consideran que la capacidad de acogida de más menores trasladados por el Estado desde Canarias a la península está «sobrepasada». López Miras dejó claro el jueves que no aceptarían un nuevo reparto. Por otra parte, hasta ahora el Ejecutivo no ha aclarado qué hará con los 70 menores que residen en el centro de acogida de Santa Cruz, en Murcia, y que el punto 2.2 del pacto marca que habrá que cerrar «antes del inicio del curso escolar 2025/2026».

Tramitaciones inminentes

Sobre la mesa hay además dos reformas legales que serán «inminentes», la ley de Participación Institucional y la del Mar Menor. La primera de ellas, incluso antes que los Presupuestos: es cuestión de días que se le dé curso en la Asamblea. La modificación contempla eliminar la obligatoriedad de las aportaciones que reciben patronal y sindicatos por su participación en los órganos asesores y consultivos de la Comunidad. Vox confirma que su proposición legislativa se tramitará «por lectura única y sin posibilidad de enmiendas».

En cuanto al Mar Menor, el cambio de la ley que le afecta se tiene que materializar en octubre, según el acuerdo. Hasta ese momento, cuando esté a pleno rendimiento de nuevo la Asamblea, PP y Vox quieren trabajar en un documento consensuado por las dos partes, de forma que cuando se registre la aprobación sea inmediata.