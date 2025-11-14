Vecinos de Cehegín se movilizan para salvar de la ruina la Casa de las Boticarias La asociación Torre del Pozo considera que su estado supone «un riesgo real» para la seguridad y piden al Ayuntamiento una actuación urgente

LA VERDAD Murcia Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:34

El estado de uno de los edificios más representativos del casco histórico de Cehegín, y su recuperación que no termina de llegar, ha provocado la reacción de la asociación Torre del Pozo, colectivo vecinal enfocado a la defensa del patrimonio de la localidad y que, en este caso, muestra su preocupación por la Casa de las Boticarias. Esta organización ha presentado ante el Ayuntamiento de Cehegín un escrito solicitando una actuación urgente e inmediata en este inmueble de titularidad municipal, cuyo avanzado estado de deterioro «supone un riesgo real para la seguridad de vecinos y viandantes», aseguran a través de un comunicado.

Enumeran que el edificio presenta hundimiento del tejado, vigas colapsadas, desprendimientos y riesgo de caída de escombros, «sin que el Consistorio haya llevado a cabo medidas de conservación efectivas en los últimos dieciséis años, a pesar del visible y progresivo empeoramiento de la estructura».

La asociación advierte de que la situación actual «no solo supone un atentado contra el patrimonio arquitectónico de Cehegín, sino que coloca a la ciudadanía ante un riesgo completamente evitable». En el escrito presentado, se señala además que «la falta de actuación podría derivar en responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento si se produjeran daños personales o materiales por inacción ante un riesgo conocido».

El proyecto de recuperación del inmueble, de titularidad municipal, se encuentra pendiente del visto bueno de la Comunidad

Es por esto por lo que la Asociación Torre del Pozo solicita en su escrito una actuación inmediata de aseguramiento y consolidación del inmueble para evitar derrumbes; un informe técnico municipal actualizado sobre el estado de la estructura y su grado de peligro; y el inicio «urgente» del procedimiento de rehabilitación, «con el fin de recuperar el edificio y evitar su pérdida definitiva».

La entidad recuerda que la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia obliga a las administraciones públicas «a garantizar la conservación de los bienes patrimoniales y a evitar que su deterioro ponga en peligro a las personas o a los entornos urbanos».

Considera la Asociación Torre del Pozo que este inmueble, «vinculado a la memoria colectiva del municipio y a su identidad urbana», podría ser recuperado para un uso cultural o social. «No pedimos grandes proyectos: pedimos responsabilidad, seguridad y respeto por el patrimonio», sostienen, al tiempo que añaden que «la Casa de las Boticarias puede salvarse, pero el tiempo se ha agotado». La entidad espera una respuesta institucional en un plazo máximo de 15 días, tal como ha solicitado formalmente.

«Trabajando activamente»

Desde el Ayuntamiento, la concejala de Patrimonio, Ana Plasencia, responde al escrito de la asociación Torre del Pozo explicando que el Consistorio, «desde el primer momento, está preocupado por el estado del inmueble y ha estado trabajando activamente en su rehabilitación parcial».

Recuerdan fuentes municipales que se elaboró un proyecto de intervención tras consultar a la Dirección General de Patrimonio Cultural y se envió a la Dirección General de Administración Local, que solicitó corregir algunos aspectos técnicos. «Actualmente, el técnico responsable está realizando las correcciones necesarias y una vez aprobado el proyecto, se procederá a licitar las obras», añaden finalmente desde el Ayuntamiento.

En cuanto al Gobierno regional, desde la Consejería de Cultura aclaran que, en el caso de la Casa de las Boticarias, es un edificio de propiedad municipal catalogado en su propio planeamiento urbanístico y no está catalogado como Bien de Interés Cultural, «por lo que es el Ayuntamiento quien asume en exclusividad las responsabilidades respecto a su mantenimiento y recuperación». Consideran que su comunicación con el Ayuntamiento «es fluida y constante, y estaremos pendientes de atender cualquier necesidad que pueda surgir relacionado con la Casa de las Boticarias, en caso de que soliciten intervención por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural, siempre en el desarrollo de nuestras responsabilidades».

