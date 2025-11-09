La Unidad de Neurología del hospital Los Arcos recibe un premio nacional

EP San Javier Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:47 Comenta Compartir

La Unidad de Neurología del Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, de referencia para los municipios de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco, ha recibido un galardón nacional. Esta unidad se impuso a más de 180 centros hospitalarios públicos y privados de toda España en el ranking 'Hospitales TOP-20', un programa de evaluación de ámbito estatal que identifica los centros sanitarios con mejores resultados en diversas áreas clínicas. Este galardón se entregó el pasado 16 de octubre durante la gala nacional del programa, celebrada en Madrid.

En concreto, la Unidad de Neurología del Hospital Los Arcos del Mar Menor ha sido reconocida por su enfoque integral, basado en la calidad y humanización del proceso de asistencia sanitaria. En este sentido, la gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Isabel Ayala, manifestó «el orgullo de todo el SMS por este reconocimiento», y destacó que este es fruto de la dedicación continua y el trabajo diario de todo el equipo de la Unidad de Neurología de Los Arcos».