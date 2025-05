La tormenta inundó viviendas de Campos del Río: «No fue una nube de granizo; fue un auténtico monstruo de la naturaleza»

Claudio Caballero Viernes, 9 de mayo 2025, 21:41 | Actualizado 21:54h. Comenta Compartir

«Eso no fue una nube, fue un auténtico monstruo de la naturaleza». Es lo que decían este viernes algunos vecinos en la calle San Fernando de Campos del Río, una localidad de 2.000 habitantes que sufrió el jueves una de las peores tormentas de granizo que recuerdan.

La piedra, de un espesor cercano a un centímetro, lo dejó todo como si de una gran nevada se tratara. Y lo peor es que el hielo taponó las canaletas de evacuación de agua de los tejados, embalsándola y filtrándose después al interior de las casas. Como consecuencia de la tormenta, las viviendas se inundaron dejando prácticamente inservibles colchones y muebles, las instalaciones eléctricas y provocando el desprendimiento de la pintura.

La alcaldesa asegura que la mayor parte de los destrozos se localizan en las calles de la zona alta del pueblo

«Esto es un auténtico desastre del que ya veremos cómo vamos a salir», comentaba este viernes, desolado, Antonio Faura, un camionero autónomo al que parece que la mala suerte le persigue. «Hace un mes sufrí un accidente con mi camión que lo dejó siniestro total y ahora, mi casa se inunda y me tengo que ir de ella», contaba a LA VERDAD este ciudadano, quien ya ha comenzado a tramitar en el Ayuntamiento su declaración como damnificado. Por suerte para él, tiene asegurada la vivienda.

Otra de las casas afectadas se sitúa en esta misma calle. En ella viven tres personas que han tenido que abandonarla e irse a otro sitio. Una de las vecinas, Fina Pérez, intentaba ayer disimular el doloroso aspecto que presenta su hogar, con la pintura desconchada en todos los techos, sin energía eléctrica y con todos los muebles por en medio. «Lo peor es que no podemos arreglar nada hasta que el seguro no perite los daños, y aquí no podemos vivir con todo esto así», explicó mientras se afanaba en poner a secar al sol un colchón en la fachada de su vivienda.

Ampliar Kiko Asunción / AGM

José María Guerrero veía estupefacto por la ventana la torrencialidad de la tormenta y temeroso de que el abundante granizo que caía pudiera dañar su coche. En ese momento, su hijo pequeño le avisó de que estaba cayendo agua del techo de la casa. Ya no le dio tiempo a más puesto que, en pocos minutos, todo el interior de la vivienda se encontraba inundado. Junto a su mujer y su pequeño, José María ha tenido que irse a vivir a casa de su suegra.

Tramitación de ayudas

La alcaldesa de Campos del Río, María José Pérez Cerón, explicó que los barrios de la zona alta del municipio fueron los más afectados por la granizada. Una treintena de viviendas de las calles San Fernando, Delicias y Federico García Lorca, las tres situadas al norte de la localidad, concentran la mayor parte de los daños y desperfectos generados por la entrada de agua en estos inmuebles. Además, se vieron afectados el pabellón deportivo, el consultorio médico y el archivo municipal, causando desperfectos que ayer afrontaron los operarios del Ayuntamiento.

La piedra taponó las canaletas de evacuación de agua de los tejados, filtrándose luego al interior de las casas

La regidora anunció este viernes que se habilitará una línea de ayudas para paliar los daños causados por la granizada. Según señaló, la semana que viene determinarán la cuantía destinada a esta iniciativa. De igual forma, el próximo martes, 13 de mayo, se celebrará un Pleno extraordinario para solicitar la declaración de Campos del Río como zona catastrófica. El trabajo ayer en las dependencias municipales se centró en «atender a los vecinos y recabar toda la información posible para conocer, con exactitud, los daños originados en nuestro municipio», explicó María José Pérez Cerón.