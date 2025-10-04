La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ermita del Sagrado Corazón de Jesús de El Mojón, en Beniel. Google Maps

Polémica con el cura de El Mojón, en Beniel, por los 9.600 euros que desaparecieron de la cuenta bancaria de la ermita

Los feligreses logran que el párroco devuelva el dinero tras un ultimátum y ahora recogen firmas para echarlo del pueblo

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:34

Comenta

Los vecinos de El Mojón, en Beniel, respiraban este viernes un poco más tranquilos tras varias semanas de tensión y protestas a cuenta del cura ... del pueblo. Los feligreses de la ermita del Sagrado Corazón de Jesús lograron ayer que el actual párroco devolviera a la cuenta de la cofradía 9.600 euros que se transfirieron sin el permiso de estos. Los vecinos le dieron un ultimátum durante una reunión con el responsable eclesiástico el pasado jueves: si el dinero no volvía, emprenderían acciones legales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una distracción pudo provocar el accidente que se cobró la vida de Amalia en el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  2. 2 Alarma en las pedanías del oeste de Murcia por el incendio de un autobús en la rotonda de la UCAM
  3. 3 Dos detenidos por un tiroteo en una discoteca de Alcantarilla
  4. 4

    Tirarán los 39 locales en ruinas de la antigua galería comercial de La Manga
  5. 5

    La huelga nacional de médicos vuelve a paralizar consultas y pruebas en la Región de Murcia
  6. 6

    El contenedor marrón inicia su implantación en Murcia en los barrios de La Flota, Vistalegre y el Infante
  7. 7 Pablo González, de Cabaña Buenavista de Murcia, entra en la lista de los mejores chefs del mundo
  8. 8

    Los investigadores europeos minimizan la culpa de las renovables y apuntan a la sobretensión como causa del apagón
  9. 9 Cinco kilómetros de retenciones en la A-30 a su paso por Murcia
  10. 10

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes y Trump pide a Israel que pare los bombardeos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Polémica con el cura de El Mojón, en Beniel, por los 9.600 euros que desaparecieron de la cuenta bancaria de la ermita

Polémica con el cura de El Mojón, en Beniel, por los 9.600 euros que desaparecieron de la cuenta bancaria de la ermita