Podemos muestra su rechazo al proyecto para levantar un almacén de CO2 en Moratalla La formación morada afirma que «no vamos a consentir que conviertan el Noroeste en el vertedero de purines, nitratos y dióxido de carbono de la Región de Murcia»

LA VERDAD Viernes, 3 de octubre 2025, 11:39

El secretario de comunicación de Podemos en la Región de Murcia, Víctor Egío, mantuvo este viernes una reunión con representantes del Consejo de Defensa del Noroeste para mostrar su rechazo al proyecto que pretende levantar un almacén de CO2 en Moratalla, tal y como avanzó LA VERDAD. Egío declaró que «creemos que en una zona sísmica activa como esta, este proyecto entraña muchos riesgos de contaminación de los acuíferos e incluso para la salud humana si ese CO2 saliera a la superficie».

Podemos registrará una batería de preguntas en la Asamblea Regional «para conocer en qué estado de tramitación se encuentra el proyecto» y «cuál es la postura del Gobierno regional». En este sentido, Egío señaló que en Aragón, donde se plantea un proyecto similar, tanto los alcaldes como el presidente, el popular Jorge Azcón, «ya se han mostrado en contra», una actitud «muy diferente de la del Gobierno regional de López Miras».

El portavoz morado señaló que «detrás de este tipo de proyectos» está la nueva ley de simplificación administrativa, que va a suponer «una aceleración de estos disparates medioambientales», calificándolos como «proyectos de interés estratégico». Además, está declaración dependerá «solo» de una comisión bilateral formada por el Gobierno regional y la patronal Croem, «pasando por encima de la gente e, incluso, de los ayuntamientos», denunció Egío. «No vamos a permitir que conviertan al Noroeste en el vertedero de purines, nitratos y dióxido de carbono de la Región», concluyó el dirigente de Podemos.