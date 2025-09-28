Una empresa de EE UU proyecta un gran almacén de CO2 bajo el suelo de la Región de Murcia

La descarbonización industrial es un proceso que debe acelerar sus pasos en España ante los objetivos marcados por la Unión Europea para ser neutros en ... emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera antes de alcanzar el ecuador de este siglo.

La captación de carbono que no puede ser reutilizado, y su posterior almacenamiento en el subsuelo, es una alternativa clave para el sector de las renovables, pero con nula implantación en nuestro país. La falta de inversión económica y el insuficiente conocimiento científico sobre los depósitos subterráneos, unidos a un retraso en el despliegue de las tecnologías necesarias, lastran esta vía.

Sin embargo, la Región de Murcia puede convertirse en territorio pionero en el almacenamiento geológico de CO2 si sale adelante una iniciativa privada que se fragua desde hace algún tiempo en la comarca del Noroeste. La firma estadounidense Nexwell, un fondo de capital riesgo dedicado hasta ahora a grandes proyectos de energía fotovoltaica en España, ha puesto el foco en una estructura subterránea ubicada bajo el suelo de Moratalla, un espacio impermeable con un interior poroso que ha despertado su interés por su posible explotación comercial.

Cómo funciona un almacén geológico de CO2 El CO2 se inyecta en rocas porosas bajo capas impermeables, para evitar que vuelva a la superficie Rocas sedimentarias con agua salada Capas impermeables 850 m Cómo funciona un almacén geológico de CO2 El CO2 se inyecta en rocas porosas bajo capas impermeables, para evitar que vuelva a la superficie Rocas sedimentarias con agua salada Capas impermeables 850 m Cómo funciona un almacén geológico de CO2 El CO2 se inyecta en rocas porosas bajo capas impermeables, para evitar que vuelva a la superficie Rocas sedimentarias con agua salada Capas impermeables 850 m

Esta área ubicada a 850 metros de profundidad fue catalogada por el Instituto Geológico y Minero de España como un gran almacén geológico potencial de CO2, en el marco de un trabajo científico que dio con un centenar de depósitos en nuestro país con capacidad para albergar once gigatoneladas de este gas. El almacén (nombrado como 'BG-GE-08') es una capa del subsuelo que abarca una superficie de 46 kilómetros cuadrados, tiene una altura de 640 metros y cuenta con capacidad para inyectar hasta 366,4 millones de toneladas de dióxido de carbono.

La multinacional de EE UU quiere lanzarse al desarrollo de esta tecnología en España y para ello pretende llevar a cabo investigaciones que permitan comprobar el potencial de almacenamiento de dos reservorios: uno en el Noroeste murciano y otro en la comarca del Maestrazgo, en Teruel. Nexwell, que opera en la Región a través de la empresa Iberia Decarb Hub SL, ya obtuvo de la Dirección General de Industria, Energía y Minas un primer permiso de exploración de la zona para realizar «pequeñas catas superficiales y captura de imagines aéreas», permiso que ha ido prorrogando hasta tener la financiación necesaria para la investigación, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente a preguntas de este periódico.

Segundo permiso

Ahora, la multinacional ha ido un paso más allá y ha solicitado realizar un sondeo de monitorización para estudios geotécnicos y sísmicos a 300 metros de profundidad. Dicho permiso está en fase de evaluación ambiental, ya que la perforación, que se hará en una parcela adquirida por la empresa en el paraje Camino de Los Porches (cerca de la sierra de la Puerta y el pantano de Argos), debe cumplir con una serie de requisitos.

«Se trata de un proyecto de investigación preliminar para analizar si en esta zona, donde el IGME apunta a que tiene potencial para el almacenamiento de CO2 por estudios realizados hace años para otros fines, sería viable técnica y económicamente esta nueva actividad que es considerada por la Unión Europea como estratégica para la descarbonización», explican desde Medio Ambiente, que aclaran a su vez la inexistencia de un proyecto similar en la Región.

Y es que Europa está apretando a España para avanzar en las tecnologías de captura, uso y almacenamiento de carbono (CCS, por sus siglas en inglés), sobre todo en sectores productivos difíciles de descarbonizar. El CO2 emitido por los procesos de combustión en las instalaciones industriales puede capturarse, al igual que el de la atmósfera, para ser tratado posteriormente. El mismo puede ser reutilizado en distintos procesos químicos como la producción de combustibles más sostenibles, plásticos o material de construcción. Sin embargo, esta vía no es una solución que esté dotada de gran desarrollo, por lo que se apuesta por el almacenamiento geológico para reducir las emisiones.

Años de investigación

El proyecto podría pasar por un periodo de investigación en Moratalla de años (cinco, según varias estimaciones), y algunos más todavía hasta comprobar que es rentable explotar el almacén inyectando CO2, que sería transportado hasta el lugar desde grandes polos industriales, como el valle de Escombreras. La Universidad Politécnica de Cartagena ya colaboraba con la empresa como socio tecnológico y académico a través del consorcio Carboncause.

«El proyecto de investigación debe superar todos los permisos necesarios y se debe solicitar, en su caso, la utilización del almacenamiento subterráneo para poder ser una realidad, ya que ahora mismo hablamos solo de estudios iniciales», afirman desde Medio Ambiente, departamento que ya se ha reunido con la promotora para conocer los detalles de los trabajos. En caso de obtener la aprobación y de que pueda ejecutarse, la empresa tendrá que valorar los resultados obtenidos «para conocer si el almacenamiento es viable».

El otro plan que tiene Nexwell entre manos en Teruel no ha sido bien recibido por los alcaldes de la zona, quienes han rechazado el uso de esos depósitos subterráneos como «vertederos» y por el riesgo de interacción del carbono con los acuíferos. Incluso el presidente del Gobierno aragonés, el popular Jorge Azcón, ha mostrado reparos a la iniciativa al no creer que el Maestrazgo «sea uno de los sitios para que un proyecto de esas características se pueda poner en marcha».

El Gobierno murciano, preguntado por su posición al respecto, dice compartir la «visión europea» en este asunto: «El almacenamiento de CO2 puede ser una herramienta útil en la descarbonización, especialmente en sectores industriales sin alternativas inmediatas, como puede ser nuestra industria química. Ahora bien, debe aplicarse siempre como complemento -nunca sustituto- de la reducción directa de emisiones y del impulso a las energías renovables».