Un plan de acción impulsa en Fuente Álamo medidas en energía y movilidad sostenibles

El Pleno aprueba una hoja de ruta para adaptar el municipio al cambio climático y mejorar el transporte público y la gestión de los residuos

LA VERDAD

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:02

Comenta

El Pleno del Ayuntamiento de Fuente Álamo aprobó el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (Paces), la hoja de ruta municipal para reducir emisiones, ahorrar energía y adaptar el municipio a los efectos del cambio climático. El municipio refuerza así su estrategia 'Villa sostenible' y «avanza en materia de sostenibilidad», destacaron fuentes municipales.

«El Paces nos permite pasar de las buenas intenciones a las acciones medibles. Vamos a acelerar el ahorro energético, impulsar las renovables, mejorar la calidad de vida en todos los barrios y pedanías y, además, abordar de forma decidida problemas que nos preocupan especialmente, como las inundaciones», dijo la alcaldesa, Juana María Martínez.

El documento, elaborado con participación ciudadana, fija objetivos alineados con la Unión Europea e integra medidas en cinco ámbitos: alumbrado público, edificios y equipamientos municipales, residencial, sector servicios/terciario y transporte-movilidad. Incluye actuaciones de adaptación ante amenazas como olas de calor y sequías, así como acciones de sensibilización y lucha contra la pobreza energética.

Destacan las iniciativas para mejorar la eficiencia y el ahorro energético en edificios municipales y alumbrado público; el impulso a la generación local de energías renovables; y el fomento de una movilidad sostenible con el refuerzo del transporte público y la movilidad activa. También se priorizan medidas para mejorar la calidad del aire y la gestión de residuos, con información transparente a la ciudadanía, así como actuaciones de adaptación al cambio climático y apoyo a los colectivos más vulnerables.

