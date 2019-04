Miras: «La paralización de las obras de Portmán demuestra que la Región no es prioridad para el PSOE» Obras de regeneración de la bahía de Portmán, en una imagen de archivo. / Antonio Gil / AGM El presidente de la Comunidad respondió así al frenazo, de manera temporal, que el Ministerio de Transición Ecológica anunció en respuesta a una sentencia de la Audiencia Nacional sobre las mejoras de regeneración de la bahía EFE Cartagena Viernes, 12 abril 2019, 12:43

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, lamentó este viernes la paralización de las obras de regeneración de la bahía de Portmán, un hecho que demuestra, dijo, que «la Región de Murcia no está en las prioridades del PSOE». En declaraciones a los periodistas antes de asistir a la misa con motivo del día de la patrona de Cartagena, la Virgen de la Caridad, Miras señaló que el Gobierno regional llevaba tiempo advirtiendo de la paralización de esas obras, que ha anunciado ahora el Ministerio de Transición Ecológica de manera temporal en respuesta a una sentencia de la Audiencia Nacional que da la razón a un recurso relacionado con la adjudicación de las obras.

Para el presidente, «todo lo que con el Gobierno del PP se inició, con el PSOE se ha paralizado», no solo estas obras, sino también la llegada del AVE o el cuestionamiento del trasvase Tajo-Segura. Todo ello demuestra, dijo, que «la Región de Murcia no está entre las prioridades» del Gobierno de Pedro Sánchez, que ni siquiera visitará la Comunidad Autónoma durante la campaña electoral y en su última visita apenas estuvo 40 minutos en Cartagena. Por otra parte, reiteró la intención del PP de no celebrar actos electorales ni mítines durante la Semana Santa porque «no tendría sentido y supondría no respetar los sentimientos de los ciudadanos».

Como ejemplo, señaló que no tendría lógica que la candidata a la alcaldía de Cartagena, Noelia Arroyo, hubiera estado anoche pegando carteles cuando la mayoría de cartageneros estaban preparándose para el vía crucis del Cristo del Socorro, la primera procesión que se celebra cada año. López Miras manifestó la importancia de apoyar esas tradiciones, que forman parte de la «cultura y la identidad» de la Región. Asímismo, recordó que en la Comunidad Autónoma hay tres semanas santas declaradas de Interés Turístico Internacional (las de Murcia, Cartagena y Lorca) y otras 10 de Interés Turístico Nacional.