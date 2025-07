El Ministerio da otro paso para sellar la bahía de Portmán con el puerto junto a El Lastre

El Ministerio para la Transición Ecológica ha dado un nuevo paso en su plan para sellar la bahía de Portmán, que impedirá la recuperación ... del antiguo puerto en su localización actual –en el lado oeste–, colmatada, como toda la ensenada, de estériles mineros. Según ha podido conocer LA VERDAD, el departamento que dirige la ministra Sara Aagesen ya ha encargado al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) «las evaluaciones iniciales que hagan posible establecer el nuevo puerto de la bahía en el lado este, junto a la playa de El Lastre».

El pasado mes de abril, cuando el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, anunció la intención del Ministerio de no dragar la bahía de Portmán, este también se comprometió a integrar las alegaciones que «fuesen posibles» de colectivos vecinales, Ayuntamiento de La Unión y Comunidad Autónoma. A punto de llegar al mes de agosto, cuando se ralentiza la actividad administrativa en España, el Ministerio no ha dado respuesta a ninguna de ellas, pero sí da muestras aparentes de que, si acepta algunas de las alegaciones, no afectará a las decisiones más importantes, como es «habilitar una pequeña instalación portuaria en el actual embarcadero» de El Lastre, como se refirió a ello el propio Morán en abril.

Pocas semanas después de aquel anuncio, en mayo, el Ministerio encargó a la consultora contratada para la redacción del proyecto, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Proes-Ibermed, el estudio preliminar de condiciones para ejecutar el sellado, como «estructuras marítimas, espigones, aporte de arenas, revegetación del trasdós de la playa, retirada de materiales y estructuras antiguas, prospecciones arqueológicas, evaluación de riesgos climáticos y la posible reconfiguración de la instalación náutica (alegal) existente junto a la playa de El Lastre».

La Secretaría de Medio Ambiente no ha respondido todavía a las alegaciones presentadas por los vecinos

Ahora, en este nuevo paso, Transición Ecológica pide al Cedex que desarrolle «el perfil estable del puerto, que se llevaría a cabo con espigón y estructuras sumergidas de rompiente en la configuración actual, sin excavación o remoción de material alguno», según la información a la que ha tenido acceso este periódico. Además, la nueva y «pequeña dársena» se completaría con el «añadido de arenas en las zonas litoral, de orilla y rompiente, y la rehabilitación del trasdós mediante la retirada de las actuales celdas, cintas y otras estructuras deterioradas».

«Un broma macabra»

El alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, quien en las últimas semanas había mostrado su «sorpresa» por el «mutismo» del Ministerio, habida cuenta de que Morán manifestó que quería aprobar el proyecto de ejecución en 2025 y arrancar las obras «en 2026 con un presupuesto no inferior de 50 millones de euros», tildó el inicio de los estudios del Cedex sobre El Lastre de «broma macabra».

Según el primer edil, después de «muchos años» negando la existencia de ese pequeño puerto de uso vecinal, ni siquiera asumiendo su mantenimiento, «ahora pretenden que nos conformemos con él, lo que viene a significar un insulto a la inteligencia y a la dignidad de los que creemos de verdad en una recuperación de la bahía». Para el regidor, mientras en el Gobierno central «esté el PSOE, el futuro de Portmán será más negro que su arena».

El sellado de la bahía y el puerto en El Lastre son decisiones que parecen inamovibles, puesto que Morán dijo en abril que se llevarán a cabo «sí o sí». Sin embargo, el movimiento vecinal y ecologista confía en que la mediación solicitada a la presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, haga recapacitar a los responsables ministeriales. Los colectivos vecinales recordaron que el Gobierno central movilizó una inversión de más de 1.200 millones de euros para afrontar otros desastres ecológicos, «y no sería de recibo sellar la bahía sin recuperar al menos 250 metros de línea de costa y el puerto de usos tradicionales en su localización histórica».