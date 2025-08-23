Miles de pitanzas en Librilla para no pasar penurias Vecinos y visitantes recogieron anoche, como manda la tradición, los populares panecillos de esta fiesta de Interés Turístico Regional

Momento del lanzamiento de las pitanzas, anoche, desde el balcón del Ayuntamiento de Librilla a la multitud congregada en la plaza.

A. Espadas Sábado, 23 de agosto 2025, 00:26 Comenta Compartir

Como cada año y como manda la tradición, Librilla vivió ayer su noche de las Pitanzas, esos pequeños panecillos que se lanzan desde el balcón del Ayuntamiento a las miles de personas que desde abajo esperan con ansiedad el regalo especial en forma de alimento. Una celebración dentro de las fiestas patronales en honor a San Bartolomé que, sin lugar a dudas, es el momento más esperado del año. Ya que, como recuerda el cronista oficial de la localidad, Fernando José Barquero, «si guardas una de esas pitanzas en tu casa durante todo el año, no pasarás penurias ni hambre ese año». Sin duda, un objetivo irrenunciable para cualquiera.

La pitanza es un panecillo de unos 200 gramos con el símbolo de la cruz, que se lanza al público una vez bendecida. Para ello, el Consistorio librillano invita cada año a una serie de vecinos, que son los encargados de lanzar los panes al enfervorecido vecindario que espera poder recoger la suya.

Este festejo está catalogado como bien de interés cultural (BIC) y es de Interés Turístico Regional. El 'Pitancero Mayor' y pregonero de esta edición fue el zapatero artesanal José Cava Alcón, quien lanzó la primera &ndashde las 10.000 pitanzas que elaboran los panaderos locales&ndash, tras dar las gracias a sus vecinos por conservar esta brillante tradición.

El zapatero José Cava cumplió con sus papel de honor de hacer el primer lanzamiento desde el balcón del Ayuntamiento

Precisamente, la figura referente de este año, que ha formado parte de las comisiones de festejos en diferentes corporaciones, dedicó a sus vecinos y a los visitantes unas palabras sencillas, en las que dijo sentirse orgulloso del privilegio que estaba viviendo. «Librilla se llena de vida y tradición con estas fiestas», aseveró, además de decir que «en Librilla las cosas se viven de verdad».

José, el zapatero, con 77 años de edad, aseguraba que las Pitanzas son el alma del pueblo, «nos unen a todos», añadió. Posteriormente, tras el lanzamiento de los panes, que dejaron un agradable aroma en el edificio consistorial, la fiesta continuó en una calurosa noche de verano.

Para este sábado, está previsto por la mañana una 'escape room', con el título de 'El misterio de la pitanza perdida', continuando la jornada con el tradicional desfile de carrozas, a partir de las 20.30 horas; y la actuación de La Banda de la Compañía, con un tributo al Dúo Dinámico.