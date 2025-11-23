Las huertas de Ricote y Ojós, al rescate del esplendor andalusí

Hace siglo y medio que los topónimos con los que se han identificado desde hace más de un milenio las distintas localizaciones del Valle ... de Ricote se señalizaron con azulejos blancos, pintados a mano y cocidos al horno –«en azul cobalto en Ricote y en negro en Ojós», puntualiza Jesús Joaquín López, estudioso de la comarca– y hoy vuelven a lucir como entonces.

Ayer, los mostró la asociación La Carraila artífice, junto a Caramucel, naturaleza e historia, del premiado Ecomuseo Legado Vivo y embarcados desde hace años en la recuperación del patrimonio cultural material e inmaterial de este singular paraje, último reducto morisco de la Península (hasta 1613) y «centro de maestros del pensamiento sufí», señala Pilar Garrido, arabista y directora de la sede de la UMU en Ricote. Precisamente ella es la que se ha encargado de la grafía en árabe de los topónimos recuperados con origen andalusí.

En total, son 22 topónimos históricos, localizados en la Huerta de Ricote (11) y en el Salto de la Novia de Ojós (11) y registrados, sobre todo, en documentos de la expulsión de los moriscos, pero también en escritos posteriores.

Durante un recorrido por la Ruta de la Huerta de Ricote, cada uno de los topónimos mostrados va desvelando la historia oculta o desconocida que estas denominaciones atesoran, hoy rescatadas para esplendor del periodo andalusí y para conocimiento de valricotíes y visitantes sobre el poblamiento y la lengua en la que se generaron. Azulejos realizados de manera tradicional por la alfarería totanera El Polo, pintados a mano y cocidos al horno, que hablan de una antigua almunia ['munya'], huerto o finca rural de recreo; de un granado monumental La Romana, del árabe 'rummana', granada; o de un almez monumental, Lionero, derivada de la denominación que daban los aragoneses a este árbol [lironero]. Porque, como abundó Garrido, «el patrimonio material es inentendible sin el patrimonio inmaterial».

Empeñados en devolver el esplendor andalusí al valle, el alcalde de Ricote explica que la restauración de la ermita morisca de Nuestra Señora de las Huertas, en el corazón de la huerta, estará terminada en mayo y que ya se dispone de financiación europea para realizar excavaciones en cuatro puntos, «en busca de la mezquita andalusí sobre la que se levantó en el siglo XVI, según documentos de la encomienda santiaguista».

Y, avanzan desde La Carraila, los de Ojós y Ricote solo son los primeros, ya que tienen intención de replicar la experiencia en otros municipios, como Blanca.