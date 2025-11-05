La hermandad de Nuestra Señora de la Salud de Archena se hermana con la de la Virgen del Oro de Abarán y le dona el Niño Infante
Jesús Gómez, alcalde de Abarán, fue nombrado Caballero Custodio y se le obsequió con un diploma y una medalla de honor.
Jesús Yelo
Abarán
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:16
La iglesia de los Santos Médicos fue el escenario idóneo para el acto de hermanamiento de fe entre la hermandad de Anderos Nuestra Señora de la Salud del Balneario de Archena y la Hermandad Virgen del Oro de Abarán a través de la donación por parte de la primera del Niño Infante, que estará a disposición de los enfermos y personas mayores del municipio.
El acontecimiento religioso reunió a un centenar de personas entre ella los alcaldes de Abarán y Ojós, Jesús Gómez y José Emilio Palazón, respectivamente; los concejales de Archena, María José Guillén y Daniel Pagán, y de Alcantarilla, Petra María Carrillo; y las juntas directivas de las hermandades Virgen de la Arrixaca, Virgen de la Salud, Virgen del Oro, San Cosme y San Damián, Semana Santa y de Ánimas, y el director del Balneario de Archena, Alfonso Vilaseca, entre otros.
Tras la entrega de placas entre los presidentes de ambas hermandades, José Antonio Montiel y José María Gómez, éste último nombró Caballero Custodio al alcalde de Abarán, al que obsequió con un diploma y medalla de Honor, que también recibieron los presidentes de las hermandades Virgen del Oro y Santos Médicos, José Antonio Montiel y Arsenio Fernández; el concejal de Tradiciones, Jaime Tornero; el párroco Miguel Ángel Saorín, y los padrinos de este acto, Diego Guzmán e Isabel Pérez, ex presidentes de la hermandad Virgen de la Salud, de Alcantarilla.
El vicepresidente de la Hermandad Virgen del Oro, Federico García, expresó «el agradecimiento generoso y fraternal del gesto de donación por parte de José María Gómez», mientras que el alcalde lo definió como »bellísimo y un día histórico para el recuerdo que lo vamos a llevar en nuestro corazón». Finalmente, el sacerdote Miguel Ángel Saorín sorprendió a una pareja de Archena que contraerá matrimonio el próximo domingo, Jaime García y María José Muñoz, a los que hizo entrega de una medalla conmemorativa de esta efeméride.