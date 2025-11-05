La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

José María Gómez y José Antonio Montiel, presidente de las dos hermandades. J. A. Moreno

La hermandad de Nuestra Señora de la Salud de Archena se hermana con la de la Virgen del Oro de Abarán y le dona el Niño Infante

Jesús Gómez, alcalde de Abarán, fue nombrado Caballero Custodio y se le obsequió con un diploma y una medalla de honor.

Jesús Yelo

Abarán

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:16

Comenta

La iglesia de los Santos Médicos fue el escenario idóneo para el acto de hermanamiento de fe entre la hermandad de Anderos Nuestra Señora de la Salud del Balneario de Archena y la Hermandad Virgen del Oro de Abarán a través de la donación por parte de la primera del Niño Infante, que estará a disposición de los enfermos y personas mayores del municipio.

El acontecimiento religioso reunió a un centenar de personas entre ella los alcaldes de Abarán y Ojós, Jesús Gómez y José Emilio Palazón, respectivamente; los concejales de Archena, María José Guillén y Daniel Pagán, y de Alcantarilla, Petra María Carrillo; y las juntas directivas de las hermandades Virgen de la Arrixaca, Virgen de la Salud, Virgen del Oro, San Cosme y San Damián, Semana Santa y de Ánimas, y el director del Balneario de Archena, Alfonso Vilaseca, entre otros.

Tras la entrega de placas entre los presidentes de ambas hermandades, José Antonio Montiel y José María Gómez, éste último nombró Caballero Custodio al alcalde de Abarán, al que obsequió con un diploma y medalla de Honor, que también recibieron los presidentes de las hermandades Virgen del Oro y Santos Médicos, José Antonio Montiel y Arsenio Fernández; el concejal de Tradiciones, Jaime Tornero; el párroco Miguel Ángel Saorín, y los padrinos de este acto, Diego Guzmán e Isabel Pérez, ex presidentes de la hermandad Virgen de la Salud, de Alcantarilla.

El vicepresidente de la Hermandad Virgen del Oro, Federico García, expresó «el agradecimiento generoso y fraternal del gesto de donación por parte de José María Gómez», mientras que el alcalde lo definió como »bellísimo y un día histórico para el recuerdo que lo vamos a llevar en nuestro corazón». Finalmente, el sacerdote Miguel Ángel Saorín sorprendió a una pareja de Archena que contraerá matrimonio el próximo domingo, Jaime García y María José Muñoz, a los que hizo entrega de una medalla conmemorativa de esta efeméride.

