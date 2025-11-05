La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Entrada de urgencias del hospital Virgen de la Arrixaca. Vicente Vicéns/ AGM

Herida una mujer al prenderse fuego en Librilla

La gasolina que usaba para quemar una masa vegetal salpicó sus ropas

LA VERDAD

Murcia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:57

Una mujer sufrió quemaduras este miércoles por la tarde en Librilla al inflamarse la gasolina que estaba esparciendo sobre una masa vegetal que pretendía quemar. El combustible la salpicó y sus ropas prendieron. Según la propia víctima, consiguió apagar las llamas arrojándose al suelo y rodar sobre sí misma. Posteriormente, intentó trasladarse por sus propios medios al hospital más cercano. Sin embargo, se vio obligada a detenerse y solicitar ayuda al llegar a la estación de servicio de Librilla.

Rápidamente, se desplazó una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 que la atendió in situ en un primer momento. Como consecuencia de este incidente, y debido al alcance de sus lesiones, la mujer, de 41 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, en El Palmar, Murcia.

