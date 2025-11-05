Herida una mujer al prenderse fuego en Librilla

LA VERDAD Murcia Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:57 Comenta Compartir

Una mujer sufrió quemaduras este miércoles por la tarde en Librilla al inflamarse la gasolina que estaba esparciendo sobre una masa vegetal que pretendía quemar. El combustible la salpicó y sus ropas prendieron. Según la propia víctima, consiguió apagar las llamas arrojándose al suelo y rodar sobre sí misma. Posteriormente, intentó trasladarse por sus propios medios al hospital más cercano. Sin embargo, se vio obligada a detenerse y solicitar ayuda al llegar a la estación de servicio de Librilla.

Rápidamente, se desplazó una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 que la atendió in situ en un primer momento. Como consecuencia de este incidente, y debido al alcance de sus lesiones, la mujer, de 41 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, en El Palmar, Murcia.