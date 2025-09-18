Los ecologistas reclaman el plan de ordenación de Cabo Cope Instan a la Comunidad a culminar de forma «inmediata» el PORN del parque regional o presentarán un recurso en los tribunales

Ecologistas en Acción registró este jueves ante la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, dirigida por Juan María Vázquez, un escrito donde reclama la «inmediata» aprobación inicial del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional de 'Cabo Cope y Puntas de Calnegre', que dé lugar a su aprobación definitiva por el procedimiento de urgencia, en cumplimiento con la Ley de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia. De no llevar a cabo esta demanda, la organización anuncia un recurso contencioso-administrativo en los tribunales.

El portavoz ecologista Pedro Luengo señaló que no se conoce «a ninguna otra Comunidad Autónoma mantenga nada menos que todo un Parque Regional, declarado hace más de seis lustros, sin ningún Plan de Ordenación que establezca las medidas de conservación, así como las normas que garanticen la seguridad jurídica de todos».

Luengo insistió, además, en la anomalía que supone que se trate del único parque regional murciano que carece, «no ya de PORN aprobado definitivamente, sino ni siquiera aprobado inicialmente y sometido a información pública». En este sentido, el escrito denuncia el «menoscabo» que se produce en el principio constitucional de participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, al escamotearse los «trámites de audiencia a los interesados, información pública y consulta de los intereses sociales e institucionales afectados y de las organizaciones».

La inactividad de la Administración regional, según el parecer de la organización, en la aprobación del PORN supone un incumplimiento directo y flagrante de una obligación legal sometida a plazo, ampliamente rebasado, y «constituye una vulneración asimismo del artículo 45 de la Constitución Española, conforme al cual todos tenemos 'derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo', artículo que también establece la obligación de los poderes públicos de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales».