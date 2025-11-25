La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Terrenos de Los Derramadores, donde está proyectada la planta de biogás y fertilizantes. Antonio Gil / AGM

La Consejería obliga a alejar en Fuente Álamo una planta de biogás a 500 metros del área urbanizable

La empresa Biodinámica Verde somete otra vez su proyecto a exposición pública por el impacto previsto en la producción de fertilizantes

S. S.

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:32

Comenta

La mercantil Biodinámica Verde no podrá comenzar en el plazo estimado su planta de valorización de residuos no peligrosos proyectada en el paraje Los ... Derramadores, en Fuente Álamo. El emplazamiento original no cumplía la distancia mínima de 500 metros a núcleo urbano o suelo urbanizable que exige la normativa para esta tipología de industria. El centro de la parcela se encontraba a 451 metros de solares urbanizables del colindante término municipal de Alhama de Murcia y, por eso, esta compañía ha tenido que adquirir tres fincas contiguas al este para rebasar ligeramente esos 500 metros de distancia, según la resolución oficial a la que ha tenido acceso LA VERDAD.

