La Consejería obliga a alejar en Fuente Álamo una planta de biogás a 500 metros del área urbanizable

La mercantil Biodinámica Verde no podrá comenzar en el plazo estimado su planta de valorización de residuos no peligrosos proyectada en el paraje Los ... Derramadores, en Fuente Álamo. El emplazamiento original no cumplía la distancia mínima de 500 metros a núcleo urbano o suelo urbanizable que exige la normativa para esta tipología de industria. El centro de la parcela se encontraba a 451 metros de solares urbanizables del colindante término municipal de Alhama de Murcia y, por eso, esta compañía ha tenido que adquirir tres fincas contiguas al este para rebasar ligeramente esos 500 metros de distancia, según la resolución oficial a la que ha tenido acceso LA VERDAD.

La distancia al núcleo urbano más próximo, Los Almagros (Fuente Álamo) es de 1.200 metros y, por este aspecto, el emplazamiento no presenta, según la normativa ambiental, problemas, pero la resolución deja claro que «los 500 metros mínimos de distancia también rigen para suelo urbano o urbanizable».

En esta situación, dos años después de recibir la solicitud para Autorización Ambiental Integrada, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma ha ordenado esa y otras pequeñas modificaciones del proyecto inicial. La empresa, cuya sede está en Alcantarilla, ha reformulado los elementos afectados. Y, «conforme a la normativa regulatoria», se debe abrir «un nuevo periodo de exposición pública» para que personas físicas y jurídicas puedan presentar alegaciones.

Adquiere tres fincas en Los Derramadores, cerca del límite con Alhama de Murcia. Invertirá de 15 a 20 millones en la factoría

Fuente Álamo, con una planta en construcción (la de Gesalor) y otras dos en proyecto (la de Biodinámica Verde y la de Biometano de Fuente Álamo), se ha convertido en uno de los polos industriales de la Región de Murcia para la reutilización de los conocidos como 'sandach', subproductos de origen animal no destinados a consumo humano. También sobresale Lorca.

Purines y otros desechos

La Comunidad, según el censo ganadero del Instituto Nacional de Estadística (INE), es la segunda provincia con más producción de porcino de todo el país, con casi dos millones y medio de cabezas de ganado, y esta cabaña es especialmente destacada en Fuente Álamo.

El proyecto de Biodinámica Verde consiste en el tratamiento de residuos no peligrosos, principalmente 'sandach', para la producción de biogás y fertilizantes. También podrá emplear lodos de depuradora, purines, restos de podas y desechos agrícolas.

Con la adquisición de las nuevas parcelas, la planta se asentaría en un terreno de «57.911 metros cuadrados». El proyecto original estimaba una superficie de unos 27.000 metros cuadrados. Una vez reciba, en su caso, la Autorización Ambiental Integrada, tras subsanar el incumplimiento de la distancia de la unidad de producción de fertilizantes y otros reparos del Ayuntamiento de Fuente Álamo, la empresa podrá solicitar la licencia de obras. Lo hará para un proyecto de entre «15 y 20 millones de euros», según fuentes del sector.

La sociedad recibirá una ayuda de cerca de dos millones de euros a través una convocatoria de fondos europeos 'Next Generation', que canaliza el Gobierno central. El volumen de tratamiento de residuos previsto es de unas 100.000 toneladas al año, que serán procesadas por unidades de producción de biogás y fertilizantes «con sistemas de generación de electricidad y agua potable autónomos».

Plataforma ciudadana

La plataforma Stop Biogás Fuente Álamo presentó alegaciones en 2023, durante el primer período de exposición pública, y ahora «lo volverá a hacer», aseguró a este diario un portavoz del colectivo. Entonces, la respuesta «fue nula», pero la plataforma insistió en «clamar» por una participación ciudadana que, «en realidad, es inexistente».

«Pese a que se esfuercen en afirmar que no habrá contaminación atmosférica, de suelos y aguas subterráneas; malos olores; aumento de la producción de CO2 (dióxido de carbono); y gran trasiego de vehículos; la realidad, lo estamos comprobando en otras partes de España y Europa, es más bien lo contrario», indicaron en este colectivo.

Los terrenos elegidos están cerca de las poblaciones de Los Morenos, El Escobar, La Carrasca, Los Díaz, Los Almagros y Los Paganes, «cuyos vecinos se verán afectados», aseguran en la plataforma. Y exigen al Gobierno regional «una planificación racional y consensuada socialmente de estas factorías, que son instalaciones industriales por mucho que digan que forman parte de una economía circular verde y sostenible».