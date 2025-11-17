Ecologistas en Acción rechaza la tercera planta de biogás en Fuente Álamo por los «efectos acumulativos»
Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:23
Ecologistas en Acción Región Murciana mostró este lunes su rechazo a la construcción de una tercera planta de biometano, promovida por Biodinámica Verde, en el paraje Los Derramadores de Fuente Álamo. Esta planta se suma a la dos macroplantas de Five Energy y Gesalor, lo que a juicio de la asociación «supondrá un aumento significativo de los riesgos y afecciones ambientales y de los efectos sinérgicos y acumulativo derivados de las interrelaciones entre estas instalaciones de biometano».
Ecologistas ha presentado alegaciones sobre estas plantas a la Dirección General de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Fuente Álamo. En un comunicado, el colectivo indicó que «los anuncios de estos proyectos de macroplantas se han hecho con escasa información pública y nula participación ciudadana. Se han limitado a un anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) que no supone un proceso de información pública y participación ciudadana».
«Debe garantizarse la transparencia y la participación real y efectiva de la ciudadanía sobre la implantación de estas infraestructuras tan sensibles como las que nos ocupa. Es una necesidad urgente el establecimiento de medidas de participación», concluyeron en Ecologistas.