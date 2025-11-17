Ecologistas en Acción rechaza la tercera planta de biogás en Fuente Álamo por los «efectos acumulativos»

Imagen de archivo de las obras de la planta de biometano en el paraje de Los Morales (Fuente Álamo).

Ecologistas en Acción Región Murciana mostró este lunes su rechazo a la construcción de una tercera planta de biometano, promovida por Biodinámica Verde, en el paraje Los Derramadores de Fuente Álamo. Esta planta se suma a la dos macroplantas de Five Energy y Gesalor, lo que a juicio de la asociación «supondrá un aumento significativo de los riesgos y afecciones ambientales y de los efectos sinérgicos y acumulativo derivados de las interrelaciones entre estas instalaciones de biometano».

Ecologistas ha presentado alegaciones sobre estas plantas a la Dirección General de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Fuente Álamo. En un comunicado, el colectivo indicó que «los anuncios de estos proyectos de macroplantas se han hecho con escasa información pública y nula participación ciudadana. Se han limitado a un anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) que no supone un proceso de información pública y participación ciudadana».

«Debe garantizarse la transparencia y la participación real y efectiva de la ciudadanía sobre la implantación de estas infraestructuras tan sensibles como las que nos ocupa. Es una necesidad urgente el establecimiento de medidas de participación», concluyeron en Ecologistas.

