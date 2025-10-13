Condenado a 16 años de cárcel tras asumir que mató a cuchilladas a un hombre en La Unión

El marroquí Abdelaziz T. fue condenado este lunes a penas que suman 16 años de cárcel tras asumir que mató a cuchilladas a un ... compatriota en La Unión en marzo de 2022. El procesado, que llegó a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular –ejercida por el abogado Carlos Bernabé–, reconoció, asimismo, que también trató de quitarle la vida a un testigo para evitar que pudiese delatarlo, aunque finalmente no lo logró.

El reconocimiento de hechos por parte del acusado, de 45 años, simplificó la labor del jurado popular que este lunes se constituyó en la Sección Quinta de la Audiencia para estudiar este truculento crimen. Abdelaziz T. asumió que el 13 de marzo de 2022 se presentó en una vivienda de la calle Obdulia de La Unión en torno a la una de la madrugada. Llevaba en las manos un cuchillo jamonero de 37 centímetros y una navaja plegable de 21 centímetros. En ese momento se dirigió a la víctima, Abdelkader, con la intención de matarlo e inició un primer ataque, dándole un corte en la parte iquierda de la cabeza y hasta la oreja.

El afectado se vio obligado a refugiarse en la casa, siendo perseguido por el procesado. Una vez dentro le clavó ambos cuchillos para, una vez debilitado, clavarle una de las armas en el cuello, causándole la muerte poco después. Después, Abdelaziz salió a la calle y se dirigió a otro compatriota con la finalidad de matarle y que no pudiera delatarlo. A este hombre la causó diversos cortes por el cuerpo sin que lograse acabar con su vida.

Tras el reconocimiento de hechos por parte del acusado, el jurado popular emitió, en torno a las 16 horas de este lunes, un veredicto en el que, por unanimidad, se le considera culpable de un delito de homicidio y otro de tentativa de homicidio. Sellado ya el acuerdo, el marroquí será condenado a once años de cárcel por el homicidio y cinco por la tentativa de homicidio, según avanzaron fuentes judiciales.

La sentencia, que debe ser dictada en unos días por el magistrado ponente Jacinto Areste, obliga además a Abdelaziz a indemnizar en un total de 330.000 euros a los padres y hermanos del fallecido. Además, la pena le impide regresar a residir en La Unión durante 21 años y acercarse o comunicarse con la familia de la víctima durante ese plazo.