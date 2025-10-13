La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sede de la Sección Quinta de la Audiencia en Cartagena. Pablo Sánchez / AGM

Condenado a 16 años de cárcel tras asumir que mató a cuchilladas a un hombre en La Unión

Abdelaziz T., que trató también de acabar con la vida de un testigo, no podrá volver a residir en el municipio durante 21 años

Alicia Negre

Alicia Negre

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:32

El marroquí Abdelaziz T. fue condenado este lunes a penas que suman 16 años de cárcel tras asumir que mató a cuchilladas a un ... compatriota en La Unión en marzo de 2022. El procesado, que llegó a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular –ejercida por el abogado Carlos Bernabé–, reconoció, asimismo, que también trató de quitarle la vida a un testigo para evitar que pudiese delatarlo, aunque finalmente no lo logró.

