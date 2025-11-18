La Comunidad anuncia ayudas para renovar los alojamientos turísticos Otra partida regional de 500.000 euros se destinará a iniciativas innovadoras de pymes y autónomos del sector

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció este martes que el Gobierno regional va a poner en marcha nuevas líneas de ayudas por valor de 3 millones de euros para impulsar el sector turístico. De esta cantidad, 2,5 millones se destinarán a la modernización de los alojamientos turísticos, dando continuidad a los proyectos de mejora y renovación, mientras que 500.000 euros respaldarán iniciativas innovadoras de pymes y autónomos del sector que estén orientadas a generar mayor valor añadido.

Así lo avanzó López Miras en la inauguración de la II Convención de Turismo de la Región de Murcia, con el lema 'Innovar, Conectar, Crecer', un encuentro que reúne en Murcia a más de 200 profesionales y expertos para analizar los retos y oportunidades del sector. El jefe del Ejecutivo regional explicó que esta nueva línea de ayudas se suma a otras iniciativas estratégicas ya en marcha, «como el primer Pacto Regional por el Turismo, firmado hace unos meses, o las iniciativas para desestacionalizar el turismo, como el Bono Turístico y el plan de internacionalización gastronómica».

«Son actuaciones que van a seguir situando a la Región de Murcia como uno de los grandes referentes turísticos del Mediterráneo y de Europa, que es el objetivo que tenemos», destacó.

«El mejor momento»

Durante su intervención, el presidente también se refirió a la situación del sector en la actualidad. «Si el año pasado, en la primera Convención de Turismo, decía que los datos turísticos eran históricos, hoy, un año después, puedo decir que esos datos se han consolidado, que hemos superado incluso esas cifras y que el turismo está viviendo el mejor momento de su historia en la Región de Murcia».

En este sentido, López Miras recordó que, gracias a su pujanza, el turismo se ha convertido en «uno de los grandes motores y de los pilares de crecimiento de la economía en la Región».