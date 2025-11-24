El colegio de Valentín tendrá un nuevo edificio con aula polivalente y biblioteca

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visitó el centro junto a la alcaldesa, Alicia del Amor, y el director de este centro educativo, Ramón Navarro.

La Comunidad llevará a cabo obras de ampliación en el colegio Río Argos, en la pedanía de Valentín, en Cehegín. El objetivo es construir un nuevo pabellón docente, con una inversión que supera el millón de euros de fondos propios. Lo avanzó este lunes el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, quien visitó el centro junto a la alcaldesa, Alicia del Amor, y el director de este centro educativo, Ramón Navarro. El proyecto engloba la demolición del pabellón de Primaria y la construcción de un nuevo edificio aislado de dos plantas, destinado exclusivamente a uso docente. Las obras salieron a licitación ayer y «podrían comenzar en primavera», dijo Marín.

El nuevo edificio tendrá una superficie de 552 metros cuadrados y contará, en la planta baja, con aula polivalente, sala de profesores, despachos y aseos. En la primera planta habrá tres aulas, biblioteca y aseos. Además, dispondrá de un porche de cerca de 40 metros cuadrados y totalmente accesible. El proyecto tiene un plazo de ejecución de diez meses, según la Comunidad.

Tres sedes

El centro de Valentín tiene 41 alumnos, agrupados por ciclos en cuatro grupos multinivel. Río Argos es un colegio rural agrupado (CRA) con 95 alumnos y 24 maestros, distribuidos en tres sedes: Valentín, Canara y Campillo de los Jiménez, todas en Cehegín. En la Región hay ocho centros rurales. Están en Fuente Álamo, Abanilla, Torre Pacheco, Cehegín, Caravaca de la Cruz, Moratalla y Lorca. Alcanzan 250 docentes y más de 1.200 alumnos.

