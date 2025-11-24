La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visitó el centro junto a la alcaldesa, Alicia del Amor, y el director de este centro educativo, Ramón Navarro. CARM

El colegio de Valentín tendrá un nuevo edificio con aula polivalente y biblioteca

LV

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:33

Comenta

La Comunidad llevará a cabo obras de ampliación en el colegio Río Argos, en la pedanía de Valentín, en Cehegín. El objetivo es construir un nuevo pabellón docente, con una inversión que supera el millón de euros de fondos propios. Lo avanzó este lunes el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, quien visitó el centro junto a la alcaldesa, Alicia del Amor, y el director de este centro educativo, Ramón Navarro. El proyecto engloba la demolición del pabellón de Primaria y la construcción de un nuevo edificio aislado de dos plantas, destinado exclusivamente a uso docente. Las obras salieron a licitación ayer y «podrían comenzar en primavera», dijo Marín.

El nuevo edificio tendrá una superficie de 552 metros cuadrados y contará, en la planta baja, con aula polivalente, sala de profesores, despachos y aseos. En la primera planta habrá tres aulas, biblioteca y aseos. Además, dispondrá de un porche de cerca de 40 metros cuadrados y totalmente accesible. El proyecto tiene un plazo de ejecución de diez meses, según la Comunidad.

Tres sedes

El centro de Valentín tiene 41 alumnos, agrupados por ciclos en cuatro grupos multinivel. Río Argos es un colegio rural agrupado (CRA) con 95 alumnos y 24 maestros, distribuidos en tres sedes: Valentín, Canara y Campillo de los Jiménez, todas en Cehegín. En la Región hay ocho centros rurales. Están en Fuente Álamo, Abanilla, Torre Pacheco, Cehegín, Caravaca de la Cruz, Moratalla y Lorca. Alcanzan 250 docentes y más de 1.200 alumnos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias esta semana a la Región de Murcia y bajan las temperaturas, con mínimas de 0 grados
  2. 2 Un accidente provoca varios kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Cartagena
  3. 3 Un policía nacional en prácticas y fuera de servicio detiene al autor de un robo con violencia en Murcia
  4. 4

    Una murciana en la cúspide de la industria capilar de la lista Forbes
  5. 5

    La vuelta al campo de una pareja de Caravaca de la Cruz
  6. 6

    Uno de cada cuatro docentes de la Región de Murcia consume psicofármacos, y un tercio padece ansiedad
  7. 7

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
  8. 8

    La sentencia del Supremo en contra del Real Murcia resucita el fantasma de De la Vega
  9. 9 Un nuevo Mercadona abre en Murcia
  10. 10

    La renovación de todo el sistema de buses de Murcia sale a concurso hoy

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El colegio de Valentín tendrá un nuevo edificio con aula polivalente y biblioteca

El colegio de Valentín tendrá un nuevo edificio con aula polivalente y biblioteca