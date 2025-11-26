El Ayuntamiento de Santomera baja al final la cuota de comedor de las guarderías hasta los 75 euros El gobierno local deja sin efecto la subida del 138% tras las quejas de los padres, reduce la tarifa un 12%, dará ayudas del 25% y quita la tasa de matrícula

José Alberto González Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:06 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Santomera ha dado un volantazo respecto a la cuota mensual del servicio de comedor en las dos guarderías municipales: Arco Iris e Infanta Elena. Las quejas de los padres por la subida de las tarifas un 138% a partir de diciembre, desde 84 a 200 euros, han llevado al equipo de gobierno a dejar sin efecto ese incremento y cambiarlo por una bajada general de precios del 12%. Eso deja el coste en 75 euros para todos los usuarios, que, además, podrán optar a bonificaciones del 25% y abonar solo 63 euros.

Así lo adelantaron este miércoles a LA VERDAD fuentes del ejecutivo liderado por Víctor Martínez, del Partido Popular. Y añadieron que la Junta de Gobierno, que preside el alcalde, prevé aprobar este jueves el nuevo precio. La «tarifa plana» de 75 euros se aplicará «en los próximos dos años», lo que «sitúa al municipio como uno de los que tienen los precios más bajos de la Región de Murcia y un referente en políticas de conciliación».

En el Consistorio, comentaron que «la medida llega tras la preocupación generada por la necesaria licitación del servicio», en alusión a la adjudicación del nuevo contrato. El anterior databa de 2017.

El lunes, previa reunión con el alcalde, las Ampa (asociaciones de madres y padres) organizaron una consulta y las familias pidieron, por 99 votos a 9, una cuota general de 84 euros. La otra opción era aceptar una subida hasta 140 euros y aplicar bonificaciones.

La bajada a 75 euros «es fruto del trabajo conjunto con las familias y las Ampa. Actuamos con sensibilidad y responsabilidad. La sólida situación financiera del municipio nos permite asumir una parte del coste de los menús, reforzando así las políticas de conciliación sin comprometer la calidad del servicio», señaló Martínez. Añadió que, «por primera vez, el Ayuntamiento implanta un sistema de bonificaciones que beneficiará a quienes más lo necesiten». Podrán optar a un descuento del 25% las familias con más de un hijo en la guardería, aquellas en que ambos progenitores trabajen, las familias numerosas y monoparentales y quienes acrediten discapacidad o violencia de género. Las bonificaciones no serán acumulables.

Más salario para las empleadas

El primer edil informó, asimismo, de que la Asociación de Empresas de Inserción Laboral «ha distinguido al Ayuntamiento por licitar el contrato con empresas sociales, garantizando que el servicio se preste a través de Cáritas y apostando por la inserción de las personas más vulnerables». Además, en 2026, las trabajadoras de guarderías se integrarán en la Relación de Puestos de Trabajo (RTP) municipal, «una mejora en su clasificación profesional y en su retribución».

Temas

Santomera

Educación