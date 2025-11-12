La subida del precio del menú en las escuelas infantiles de Santomera indigna a los padres

Fuensanta Carreres Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:36 Comenta Compartir

Las familias de los menores escolarizados en las escuelas infantiles municipales Infanta Elena y Arco Iris de Santomera están indignadas por la subida de las cuotas de comedor que pagan por el menú de sus hijos, que se dispararán desde el próximo mes al menos un 66%. Las asociaciones de madres y padres de alumnos de los dos centros públicos, que han convocado una asamblea el domingo, denunciaron en un principio que, de acuerdo a la comunicación remitida por las propias escuelas a las familias, el precio del menú del comedor escolar «sube desde los 84 euros al mes hasta los 200». Sin embargo, el Ayuntamiento aclaró este miércoles que la subida, aunque considerable, es menor: del 66%. El incremento, justifican desde el equipo de gobierno, obedece a la nueva licitación, y se ha compensado desde la subida inicial con fondos municipales.

«El contrato anterior de los comedores escolares procedía de 2018, con precios fijados en 2017. Por exigencia legal, dicho contrato no podía prorrogarse más, por lo que el Ayuntamiento se ha visto obligado a licitar uno nuevo para garantizar la continuidad del servicio», remarcaron fuentes municipales. La primera licitación, convocada con los precios anteriores, quedó desierta. «En la nueva convocatoria, y debido al incremento generalizado de los costes (alimentación, energía, transporte, etc.), el precio del menú se ha actualizado en base a los valores de mercado». Así, para quienes pagaban la mensualidad completa, el precio pasa de 4,21 a 7 euros por menú, un incremento de 2,79 euros. Para las familias que utilizan el comedor días sueltos, el precio pasa de 6,32 a 7 euros, un aumento de 0,68 euros».

Para el Grupo Municipal Socialista, el incremento del precio, aunque se haya aminorado, «es excesivo y fruto de la mala gestión del Consistorio. Son unos precios de menú muy elevados para niños menores de tres años», recalcó el edil Javier Campillo.

