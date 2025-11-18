Los padres de las escuelas de Santomera exigen que el consistorio asuma el alza del comedor Reclaman que el Ayuntamiento sufrague la diferencia hasta los 84 euros que están dispuestos a abonar

Los padres de los más de ochenta niños que hacen uso del servicio de comedor de las dos escuelas infantiles municipales no están dispuestos a pagar más por el servicio. La Asociación de Padres y Madres, que celebró este domingo una asamblea, trasladará al Ayuntamiento de Santomera su reclamación para que mantenga los precios actuales del comedor (84,30 euros mensuales) y no aplique los incrementos previstos. Exigen que la que la diferencia de precio derivada del nuevo contrato sea asumida por el propio Ayuntamiento, al que hacen responsable de haber negociado esas condiciones, y no traslade ese sobrecoste a las familias.

Las familias de los menores escolarizados en las escuelas infantiles municipales Infanta Elena y Arco Iris de Santomera están indignadas por la subida de las cuotas de comedor que pagan por el menú de sus hijos, que se dispararán desde el próximo mes al menos un 66%. Las asociaciones de madres y padres de alumnos de los dos centros públicos denunciaron en un principio que, de acuerdo a la comunicación remitida por las propias escuelas a las familias, el precio del menú del comedor escolar «sube desde los 84 euros al mes hasta los 200», es decir un 138%. Sin embargo, el Ayuntamiento aclaró después que la subida, aunque considerable, es menor: del 66%. La cuota mensual será de 140 euros al mes. El incremento, justifican desde el equipo de gobierno, obedece a la nueva licitación, y se ha compensado desde la subida inicial con fondos municipales.

Las familias reclaman que sea el Consistorio quien asuma el incremento del precio, y en el caso de que el Ayuntamiento no atienda las solicitudes anteriores, «solicitamos que se permita a los padres llevar la propia comida del alumno o alumna, o poder hacer la recogida de los niños más tarde para facilitar la conciliación familiar».

Los padres entienden que El comedor escolar es un servicio esencial para la conciliación familiar y laboral, y debe mantenerse en condiciones «accesibles y sostenibles a todas las familias».

