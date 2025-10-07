El Ayuntamiento de Cehegín se suma al rechazo del almacén de carbono en el Noroeste La alcaldesa Alicia del Amor explica que su municipio «no va a permitir que el pulmón verde de la Región de Murcia se convierta en el almacén del CO₂ que otros generan

Juan F. Robles Martes, 7 de octubre 2025, 12:32

El Ayuntamiento de Cehegín expresó este martes su rechazo al proyecto de almacenamiento subterráneo de dióxido de carbono (CO₂) que podría afectar a la comarca del Noroeste y, en parte, al término municipal de Cehegín. La alcaldesa, Alicia del Amor, mantuvo una reunión con el director general de Industria, Energía y Minas, Federico Miralles, con el objetivo de recabar información detallada sobre el estado actual de dicho proyecto.

Durante el encuentro, se trasladó que la iniciativa de la empresa Nexwell cuenta únicamente con un permiso de investigación, concedido hace aproximadamente cuatro años y situado fuera del término municipal de Cehegín. Este permiso se limita a la realización de estudios superficiales, pequeñas catas e imágenes aéreas, sin que hasta la fecha se haya ejecutado ninguna actuación, ya que la empresa promotora se encuentra todavía buscando financiación y acuerdos con universidades.

El director general explicó, además, que las competencias regionales se circunscriben exclusivamente a esta fase de investigación, mientras que cualquier autorización para el almacenamiento o explotación definitiva corresponde al Gobierno de España, al tratarse de una infraestructura estratégica de ámbito nacional.

Ante esta situación, la alcaldesa Alicia del Amor manifestó con rotundidad que «Cehegín no va a permitir que el pulmón verde de la Región de Murcia se convierta en el almacén del CO₂ que otros generan. Vamos a exigir al Gobierno central la máxima transparencia, información y rigor técnico. Defenderemos nuestro territorio con firmeza porque es vida, es naturaleza y es futuro». Cehegín se suma así al mismo rechazo que expresó este lunes el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.

El Ayuntamiento de Cehegín permanecerá en coordinación con el resto de municipios del Noroeste para garantizar que cualquier decisión que se adopte se haga con seguridad, participación y respeto hacia el entorno natural y los vecinos.