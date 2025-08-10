La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ángela Fernández Cava.

Ángela Fernández Cava, Reina de las Fiestas Patronales de Cehegín de 2025

Será coronada durante el pregón, previsto para el próximo 30 de agosto en la Plaza del Castillo

Juan F. Robles

Juan F. Robles

Domingo, 10 de agosto 2025, 18:01

Cehegín ya tiene a su nueva Reina de las Fiestas Patronales 2025. Ángela Fernández Cava fue proclamada tras la votación celebrada la noche del sábado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en un acto que reunió a autoridades, miembros del jurado y representantes de la sociedad ceheginera.

La elección contó con la presencia de la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor; el concejal de Festejos, Lolo García; miembros del equipo de Gobierno; y el presidente de la Hermandad de la Virgen de las Maravillas, Tomás Noguerol.

El jurado estuvo integrado por Reinas de años anteriores, representantes de diferentes organizaciones y colectivos del municipio, así como por empresas colaboradoras de la Corte de Honor, entre ellas Zapatando y Peluquería Paco García.

La nueva Reina, que sucede en el reinado a Gloria Botía Fernández, será coronada durante el pregón de las fiestas, previsto para el próximo 30 de agosto en la Plaza del Castillo, y que estará a cargo del cronista oficial, Francisco Jesús Hidalgo.

En este acto estará acompañada por su Corte de Honor, cuyo protocolo llevará Narciso Ciudad, formada por las otras cuatro Damas de Honor: Andrea Boluda Martínez, , María Teresa Guillén Ruiz, Natalia Marín de Moya y Maravillas Tudela García. Todas ellas representarán a Cehegín en los principales eventos de las próximas fiestas patronales en honor a la Virgen de las Maravillas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelco de droga o ajuste de cuentas: irrumpen en una vivienda de Murcia, amenazan a su dueño y realizan un disparo
  2. 2 El último día de Hind en Lo Pagán antes de morir en la explosión del mercadillo
  3. 3

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  4. 4 Una potente tolvanera hace volar varias sombrillas en Isla Plana
  5. 5 Muere un hombre en Águilas tras caerse de su moto y quedar inconsciente bajo el guardarraíl
  6. 6 Perseidas 2025: el mejor día y hora para ver las populares lágrimas de San Lorenzo
  7. 7 Arrestan a un granjero de Mula por abandonar y dejar morir a más de medio centenar de cabras y ovejas
  8. 8

    Jumilla, el pueblo que no quería la polémica
  9. 9 Diego Rodríguez Arcas: «El riesgo de tsunamis en la costa de la Región de Murcia es bajo, pero conviene estar preparados»
  10. 10 Aemet activa el aviso naranja por temperaturas extremas para el lunes en la Region de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Ángela Fernández Cava, Reina de las Fiestas Patronales de Cehegín de 2025

Ángela Fernández Cava, Reina de las Fiestas Patronales de Cehegín de 2025