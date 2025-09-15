La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Yacimiento romano de Los Baños. Ayto. Fortuna.

Adjudicada la puesta en valor del yacimiento romano de Los Baños de Fortuna

Los restos arqueológicos recibirán una inyección de 150.000 euros para que puedan abrir al público y ser visitables

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:33

La Junta de Gobierno de Fortuna ha aprobado la licitación de las obras de ordenación y puesta en valor del yacimiento romano de Los Baños ... de Fortuna por un importe cercano a los 150.000 euros. Para esta actuación, el ayuntamiento cuenta con una subvención otorgada por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

