El verano atrae a numerosos usuarios a disfrutar de las instalaciones del Balneario de Archena. Guillermo Carrión / AGM

Los establecimientos termales de la Región de Murcia captan nuevos públicos y elevan su ocupación

Los datos confirman el crecimiento del sector, en el que las reservas llegaron al 84% en julio, diez puntos más que el año pasado

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:53

El turismo de salud y bienestar se ha consolidado como uno de los motores emergentes de la oferta turística en la Región de Murcia y ... los datos lo confirman. La ocupación hotelera en zonas de balnearios alcanzó en julio, según fuentes del Instituto de Turismo de la región de Murcia, el 84%, diez puntos más que en el mismo mes de 2024. En la primera quincena de agosto la cifra subió al 88%, tres puntos por encima de 2024.

