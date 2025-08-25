Los establecimientos termales de la Región de Murcia captan nuevos públicos y elevan su ocupación

El turismo de salud y bienestar se ha consolidado como uno de los motores emergentes de la oferta turística en la Región de Murcia y ... los datos lo confirman. La ocupación hotelera en zonas de balnearios alcanzó en julio, según fuentes del Instituto de Turismo de la región de Murcia, el 84%, diez puntos más que en el mismo mes de 2024. En la primera quincena de agosto la cifra subió al 88%, tres puntos por encima de 2024.

Las cuatro áreas de baños termales con las que cuenta la Comunidad en Archena, Fortuna, Mula y Mazarrón, además del Mar Menor con los centros de talasoterapia de San Pedro del Pinatar, atestiguan este crecimiento que podrá llegar al 100% de ocupación a muy corto plazo. A ello se suma la oferta de hoteles con servicios de salud y bienestar, sobre todo en la costa, y experiencias de turismo de naturaleza sensorial.

88% Es el volumen de reservas que han registrado estos alojamientos en las primeras semanas del mes de agosto, tres puntos por encima del mismo periodo de 2024, según las estadísticas del Instituto de Turismo de la Región de Murcia.

El Balneario de Archena es un termómetro del buen momento que del sector. «Es un punto de encuentro para quienes buscamos salud y descanso». Así lo ven José Aldasoro y Concha Pérez, de 72 y 67 años respectivamente. Llevan dos décadas fieles a una tradición que consideran ya parte de sus vidas: pasar nueve días al año en el Balneario de Archena. El matrimonio asegura que este enclave del Valle de Ricote, uno de los espacios más emblemáticos de la Región, les aporta no solo descanso, sino también bienestar físico. «Mientras podamos, seguiremos viniendo cada año», afirman.

Los visitantes destacan los beneficios terapéuticos que encuentran en el balneario, donde reciben clases especializadas y tratamientos para la artrosis, y cuidados orientados a afecciones propias de la edad. «Es un lugar único, con unas aguas que realmente ayudan», subrayan entre elogios a unas instalaciones que, según cuentan, han visto evolucionar y mejorar a lo largo de estos 20 años. «Desde luego que, para nosotros, el Balneario de Archena sigue siendo un punto de encuentro para quienes buscamos salud y descanso, y además en un lugar tan bonito como el Valle de Ricote».

Ayudas y promoción

«Los datos de ocupación son consecuencia del objetivo que la Consejería de Turismo se marcó para consolidar a la Región como destino de referencia en turismo de salud y bienestar, aumentar su visibilidad y favorecer la comercialización de alojamientos y servicios especializados», señalan desde la Comunidad. Para reforzar este posicionamiento, la Comunidad ha destinado en los últimos años más de 5 millones de euros a la modernización de 42 alojamientos turísticos en 19 municipios, una cifra que podría alcanzar los 7,7 millones al cierre de la convocatoria. Solo en 2025, siete establecimientos especializados en 'spa', balneario o talasoterapia han recibido 1,8 millones de euros en ayudas (entre 150.000 y 300.000 euros). Entre ellos destacan el Balneario de Archena, Thalasia Costa de Murcia (San Pedro del Pinatar), el Hotel Puerto Juan Montiel (Águilas) o el Gran Hyatt La Manga Club Golf & Spa (Cartagena).

En paralelo, Turismo desarrolla una estrategia de promoción en los mercados nacional e internacional. En España, una campaña junto al touroperador Europlayas ha incrementado un 26% la facturación respecto al año anterior, con 320.600 euros en ventas en el primer semestre. Fuera del país, la Región refuerza su presencia en ferias como ITB Berlín o WTM Londres y en eventos especializados en países como Noruega y Polonia.