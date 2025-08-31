La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Proyecto del centro comercial Infinity, en Valencia, que ha comprado la empresa de Tomás Olivo para su desarrollo en los próximos años. Cedida

La ola inmobiliaria, logística y de parques comerciales del país tiene acento murciano

Compañías como las de los empresarios Tomás Olivo y Trinitario Casanova, y Gmp, de la familia Montoro, crecen con solidez, convertidas en referentes en España

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Domingo, 31 de agosto 2025, 14:43

En puestos de privilegio. Así están posicionadas en el mercado urbanístico español importantes empresas cuyos orígenes o fundadores proceden de la Región de Murcia. Se ... trata de firmas que se han convertido con el paso de los años en referentes dentro de un sector muy competitivo por la presencia de grandes compañías españolas e internacionales. Las trayectorias de grupos como los creados por los empresarios Tomás Olivo, Trinitario Casanova, o las distintas ramas de la familia Montoro, entre otros, son el ejemplo palpable de ello. Y es que la ola de expansión inmobiliaria, así como de parques comerciales y de desarrollos logísticos, tiene ya un especial acento murciano que todo indica que se acrecentará más en el futuro, con nuevos actores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan restos humanos en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos
  2. 2 Detenido un menor por arrancar parte de una oreja a un joven en una discoteca de San Javier
  3. 3 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  4. 4 El Cavanna de La Manga cierra sus comedores y se mantiene solo en régimen de alojamiento
  5. 5

    El empeoramiento de la calidad del aire en la Región de Murcia aumenta el riesgo de infartos y cáncer
  6. 6 Examinan una casa de Mazarrón en busca de los dos ecuatorianos desaparecidos
  7. 7

    Los chiringuitos calculan pérdidas de hasta un 30% al cierre de la temporada alta de verano
  8. 8 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 30 de agosto de 2025
  9. 9 Cinco heridos tras chocar dos coches en una calle de Santiago de La Ribera
  10. 10

    El local murciano Madre Tigre lleva la gastronomía regional a Hong Kong: «El caldero les voló la cabeza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La ola inmobiliaria, logística y de parques comerciales del país tiene acento murciano

La ola inmobiliaria, logística y de parques comerciales del país tiene acento murciano