Tomás Olivo compra Infinity en Valencia, el mayor centro comercial en desarrollo, por unos 60 millones de euros La firma del empresario de la Región de Murcia, General de Galerías Comerciales, adquiere el proyecto que impulsaba la compañía AQ Acentor, que contará con una superficie bruta alquilable de 92.000 metros cuadrados, más de 200 locales y 4.000 plazas de aparcamiento

Zenón Guillén Martes, 12 de agosto 2025, 12:12

El empresario Tomás Olivo, nacido en la pedanía de Balsapintada, en Fuente Álamo, refuerza su reinado en el sector de los centros comerciales en España. Y para ello su nuevo logro es la adquisición, a través de su firma General de Galerías Comerciales, del proyecto Infinity, en Valencia, el mayor complejo en desarrollo en estos momentos en el país, con una superficie bruta alquilable de 92.000 metros cuadrados que tendrán capacidad para más de 220 locales y 4.000 plazas de aparcamiento. El coste de la operación ronda los 60 millones de euros.

Este proyecto comercial 'ready to build' (listo para construir), como lo define la promotora AQ Acentor impulsora del mismo, supone de hecho el principal desarrollo de un centro comercial dentro de la circunvalación de una ciudad europea. De hecho, Infinity cuenta ya con un nivel de comercialización comprometida superior al 55% de los espacios disponibles. Además, en términos administrativos, se encuentra listo para iniciar construcción y destaca por haber sido el primer proyecto de centro comercial en recibir una licencia comercial por parte de la Generalitat en más de diez años.

Y es que Infinity se integra como pieza clave en el desarrollo urbanístico del sector Fuente de San Luis, en la capital valenciana, conocido como Turianova, donde precisamente AQ Acentor ya ha entregado más de 1.000 viviendas —cerca de 400 de ellas protegidas—. De esta forma, ya está consolidada dentro del entorno urbano y se verá completada con el desarrollo del nuevo centro comercial que ejecutará General de Galerías.

La enseña de Tomás Olivo, con más de dos décadas de experiencia en la promoción y gestión de centros comerciales en diferentes comunidades autónomas, como Andalucía, Cataluña, Canarias y la Región de Murcia, aglutina ya en su cartera una decena de grandes establecimientos, entre los que se encuentra el Centro Comercial Dos Mares, en San Javier. Otros recintos son La Cañada (Málaga), Mediterráneo (Almería), Mataró Parc (Barcelona), Gran Plaza (Almería), Las Dunas (Cádiz), Nevada Shopping (Granada), Las Terrazas Outlet y El Mirador Shopping -ambos en Gran Canaria- y Valdebebas Shopping (Madrid).

Hay que tener presente que la compañía de Tomás Olivo es un referente del sector 'retail', avalado por su sólida trayectoria en la gestión integrada de grandes espacios comerciales y un historial de éxito en el desarrollo de instalaciones que se han convertido en referentes a nivel nacional. Además, mantiene una trayectoria sólida de crecimiento.

Además, la nueva adquisición permitirá igualmente posicionar el propio proyecto Infinity como el nuevo destino comercial y de ocio dominante en la ciudad del Turia y una zona de influencia de más de 4 millones de personas, según ha destacado la propia AQ Acentor en una nota de prensa donde confirma la operación de acuerdo de traspaso. La mercantil General de Galerías, con unos ingresos por encima de los 200 millones de euros el pasado año, tras crecer un 11%, consiguió además un beneficio neto fue de 126,95 millones de euros, frente a los 115,77 millones de euros de 2023. El patrimonio de la sociedad se eleva a los 877 millones de euros.

Por otra parte, el proyecto Infinity conllevará una inversión por encima de los 400 millones de euros para su desarrollo y generará en torno a 6.400 empleos entre directos e indirectos durante entre su construcción y una vez esté operativo. La operación ha podido materializarse gracias a JLL que ha conducido un proceso 'off-market' contratado por la parte vendedora que ha culminado en este anuncio.