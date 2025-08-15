La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un mar de sombrillas tomó este viernes la playa de Las Sirenas, en La Manga, mientras los bañistas se agolpaban en el agua para esquivar las altas temperaturas.

Un mar de sombrillas tomó este viernes la playa de Las Sirenas, en La Manga, mientras los bañistas se agolpaban en el agua para esquivar las altas temperaturas. Pablo Sánchez / AGM

La ola de calor y el puente llenan las playas de la Región de Murcia: «Está todo a reventar»

El litoral cuelga el cartel de completo por la llegada de clientes de escapada que se suman a la alta demanda propia del mes de agosto

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Viernes, 15 de agosto 2025, 20:54

Las principales zonas costeras de la Región parecen al mediodía de este viernes doblegar a la lógica. Donde cualquiera diría que ya no cabe más ... gente, siguen sumándose nuevas toallas y sombrillas.

