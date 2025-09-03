El obispo Lorca Planes se encuentra con el Papa León XIV en Roma Asiste a una audiencia general del Santo Padre junto a los sacerdotes ordenados el pasado curso

El obispo Lorca Planes y sacerdotes murcianos entregan al Papa una balconera con la imagen de la Virgen de la Fuensanta.

El obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, asistió este miércoles por la mañana a una audiencia general del Papa León XIV en la plaza de San Pedro del Vaticano en Roma. Al término de la misma pudo saludar al Pontífice.

«El encuentro con el Santo Padre ha sido muy grande», expresó Lorca Planes. El obispo pudo compartir con él su alegría por celebrar este año sus bodas de oro sacerdotales: «Con motivo de mis 50 años de sacerdocio, esta efeméride es para mí una fiesta grande por el servicio a la Iglesia».

Lorca Planes viajó hasta la ciudad italiana acompañado por los seis sacerdotes diocesanos ordenados en los últimos meses y juntos peregrinaron con ocasión del Jubileo. Para ellos, a los que considera «un regalo inmenso para la Iglesia de Cartagena», pidió al Papa León XIV su bendición.

Lorca Planes pudo comentarle, además, que es el obispo de la Diócesis a la que pertenece el muchacho al que Su Santidad fue a ver al hospital este verano durante el Jubileo de los Jóvenes. Por su parte, el Papa se interesó por la salud del chico, al que también visitó este martes el obispo de la Diócesis de Cartagena: «Me ha preguntado cómo estaba y le he contado que Ignacio se siente muy agradecido con el Santo Padre por lo que ha hecho por él». También le transmitió la intención del joven de, en cuanto salga del hospital, devolverle la visita al Papa en señal de gratitud.

Momentos más tarde, los sacerdotes diocesanos que también asistieron a la audiencia general con el Santo Padre tuvieron la oportunidad de saludar personalmente al Papa León XIV. Allí se encontraba también un grupo de fieles procedentes de Murcia que pudieron hacerle entrega al Papa de una balconera con la imagen de la Virgen de la Fuensanta, patrona de la ciudad de Murcia y su huerta.