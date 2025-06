Lorca Planes celebra sus bodas de oro sacerdotales: «Han sido 50 años de acción de gracias. Yo he sido siempre feliz»

«¿Sabéis qué es lo más hermoso de la vida de un sacerdote? Que sabe convertir su vida ordinaria, la de todos los días, en ... un acontecimiento extraordinario por la presencia de Dios en ella». Con estas palabras, pronunciadas en la Misa Crismal de 2024, el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, resumía lo que supone para él una vida entregada a la vocación, justo ahora que cumple sus bodas de oro, 50 años de vida sacerdotal. Esa frase fue plasmada en una estampa repartida este sábado a los fieles que lo acompañaron en la celebración diocesana de la Eucaristía, en la Catedral de Murcia, «para dar gracias a Dios» por medio siglo de entrega pastoral.

El acto litúrgico tuvo lugar a las 10.30 horas, en una mañana de calor murciano, con la Catedral rebosante de sacerdotes, religiosos, seminaristas y fieles. Entre ellos, representantes de parroquias, movimientos eclesiales e instituciones, como la presidenta de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), María Dolores García, acompañada por sus hijos. La ceremonia estuvo marcada por la gratitud y emoción, envuelta en un tono festivo pero contenido, como corresponde a quien ha vivido «con humildad, serenidad y entrega» su vocación desde que fuera ordenado el 29 de junio de 1975 en su parroquia natal de San Pedro Apóstol de Espinardo por el entonces obispo auxiliar Javier Azagra.

La misa comenzó con la intervención del Vicario General de la Diócesis de Cartagena, Juan Tudela, quien evocó los inicios de Lorca Planes en su parroquia natal de Espinardo y recordó su recorrido por Totana, Lorca, Murcia, Teruel y, desde hace casi 16 años, Cartagena. «El Señor nos ha regalado un pastor bueno y sabio, prudente y paciente, firme en la verdad, transparente en su vida evangélica», proclamó, añadiendo que «queremos que sienta la cercanía y la gratitud sinceras de su querida Iglesia de Cartagena hacia usted».

Una vida de entrega sin reservas

«50 años, madre mía... no soy capaz de resumirlos. Me vienen tantísimas cosas... pero me voy a atrever. Han sido años de acción de gracias», afirmó Monseñor Lorca Planes a la conclusión de la eucaristía. Con la serenidad de quien ha vivido fielmente su vocación, añadió que «yo he sido feliz. Siempre. No he tenido problemas tan graves que me hayan quitado la paz».

Desde sus comienzos como sacerdote joven en Totana —donde organizaba campamentos con más de 300 chicos— hasta los años de rector en los seminarios, de párroco, de vicario y, finalmente, de obispo, Lorca Planes ha vivido con intensidad cada etapa, viendo crecer vocaciones, comunidades y esperanza. «He querido a la gente, y he visto cómo respondían. He aprendido de tantos hombres y mujeres que han trabajado por los demás sin pedir nada a cambio», confesaba.

El prelado también hizo memoria de los momentos difíciles: «Hemos pasado por etapas políticamente complicadas, socialmente convulsas... pero siempre salimos adelante con confianza y esperanza, buscando crear una sociedad más bella a la luz del Evangelio».

La mirada del Papa y la esperanza del relevo

Desde Roma, el Papa León XIV quiso hacerse presente en esta celebración con un mensaje, leído por José Antonio Rodríguez, actual secretario de Nunciatura en Budapest, en el que destaca la trayectoria del obispo murciano «que celebra jubileo áureo de su ordenación sacerdotal. Nos congratulamos por la actividad ejercida para el bien de las comunidades de fieles de Teruel y Albarracín, y sobre todo de Cartagena, así como por la solicitud apostólica hacia el rebaño». El Pontífice recuerda también la dedicación de Lorca Planes en la Conferencia Episcopal Española y subraya su fidelidad al Evangelio, su ejemplo de caridad y su compromiso pastoral. «Le deseamos todos los bienes y le impartimos la Bendición Apostólica a él, a sus familiares y a toda la comunidad de Cartagena», concluye el mensaje.

Tras medio siglo de ministerio y dos décadas de episcopado, Lorca Planes se prepara ahora para una nueva etapa. «Ya he presentado al Santo Padre la renuncia al cumplir los 75 años», confirmaba. «Estoy con serenidad, sin nervios. No aspiro a nada, sino a hacer la voluntad de Dios». Con humildad, se muestra dispuesto a dar paso al sucesor: «Estoy disponible para dejarle la muleta, las riendas, y el servicio de una Iglesia bellísima. Le tengo envidia al que venga. Qué presbiterio más extraordinario, qué laicos tan comprometidos... El Consejo Pastoral Diocesano es un regalo».

Aprender a envejecer sin crear problemas

Monseñor, que ha pasado por los pontificados de Pablo VI hasta Francisco y el actual León XIV, aseguró que todos los Papas le han dejado huella, y han influido en su vida. «La sinodalidad, la responsabilidad, la mirada a los pobres… eso me ha motivado a seguir consagrando mi vida». Ahora, cuando se retire, quiere hacerlo con discreción y señala que, tal y como dijo a los fieles en la Catedral, «quiero aprender a envejecer sin crear problemas. Toda mi vida he buscado que la gente a mi alrededor esté bien. No lo voy a estropear ahora».

Lorca Planes quiso reiterar su gratitud hacia todas las personas con las que se ha cruzado en su camino. «No podré olvidar nunca a tanta gente que me he encontrado en estos 50 años. Siempre me he sentido acogido y querido. Y yo también he querido y acogido, sin buscar otras historias, sino que la gente conozca mejor a Cristo. Eso es lo que me ha movido».

Al finalizar la celebración de sus 50 años de sacerdocio, que coincidió con la víspera de la solemnidad de San Pedro y San Pablo —fecha exacta de su ordenación en 1975— Monseñor concluyó que sigue mirando al futuro con fe. «Estoy aquí preparándome para el mañana, sin problemas. Que se haga la voluntad de Dios».