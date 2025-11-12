Los murcianos se lanzan a explorar el extranjero: Francia, Italia y Marruecos, los destinos estrella

Los ciudadanos de la Región de Murcia ponen cada vez más su mirada en el extranjero a la hora de viajar. Las cifras hablan por ... si solas. De enero a agosto de este año, los residentes en la Comunidad contabiliza un total de 514.314 desplazamientos a otros países, lo que supone un incremento del 8,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Y lo que es más significativo casi el doble que la cifra computada hace tres años, ya que en 2022 ascendía a 267.761. Así se extrae de la estadística experimental que realiza el INE con información sobre los turistas que viajan a destinos internacionales a partir de la posición de sus teléfonos móviles.

Un auge que constatan los distintos operadores del sector encargados de gestionar la demanda existente. Tal como se comprobó este miércoles en el evento popularmente conocido como 'mini-Fitur', celebrado por primera vez en Murcia y en el que participaron más de 40 profesionales receptivos en representación de casi un centenar de países. Un encuentro que sirvió para estrechar contactos con las agencias de viajes de la Región de cara a ofertar novedades, contratar servicios, planificar más itinerarios y ajustar presupuestos. Propietarios y técnicos de 130 oficinas de toda la provincia y de otros territorios limítrofes pudieron así abrir vías de colaboración con el objetivo de seguir mejorando sus propuestas de viajes al exterior.

«La energía que hemos notado ha sido muy buena. Estamos encantados. Porque las agencias locales lo que hacen es buscar este tipo de clientes directos con el que generar una confianza, de forma que puedes preparar viajes sin tener que contar con la intermediación del mayorista, por lo tanto puede ser más competitivo, además de tener más rentabilidad», afirma el director general de Central de Receptivos (CDR), Javier Centeno, entidad organizadora de este 'workshops'.

Auge de Asia

Y es que el sector vive con optimismo este momento de impulso del mercado. «En las fechas en las que estamos lo más demandado es Centroeuropa, pero también están funcionando bien zonas como Asia, caso de Tailandia, Vietnam», destaca el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de la Región de Murcia, David Blasco. Por otra parte, recuerda que «aquí somos también muy gruperos».

Precisamente, el gran foco de atracción turística para los murcianos sigue siendo Francia, con 189.265 viajeros en los ocho primeros meses. Después aparece Italia, con 60.429, que se ha aupado a la segunda posición tras duplicar la cifra de 27.58 registrada en 2022. Y Portugal ocupa la tercera posición, con 48.486, tras subir un 36% en los últimos tres años.

Marina Marín, de la firma Valentín Travel, en Caravaca de la Cruz, resalta que «influye mucho el que estamos recibiendo mucho turista extranjero en España, con lo que suben los precios y compensa ya más salir fuera».

Hay que tener en cuenta que la fuente de información del INE para computar este movimiento turístico internacional son los datos agregados de grandes operadores de telefonía móvil, a través de la explotación del posicionamiento de los teléfonos de sus usuarios.

También es relevante la evolución progresiva de Marruecos como un destino cada vez más atractivo gracias a su cercanía y a las conexiones tanto desde el aeropuerto de Corvera como el de Alicante. Así, este año computa 16.895, lo que marca también un espectacular incremento del 53% frente a los datos anotados en 2022.

«Existe un vínculo entre ambos países y cada vez hay más gente que quiere viajar a Marruecos», subraya Zakaria Bouhaja. responsable del operador Mi Marrakech, que gestiona junto a su mujer murciana María Soledad Belmonte.