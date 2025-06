Murcianos camino de Gaza: «Mi familia me ha obligado a hacer testamento»

Enrique González no ha parado de caminar en los últimos días. Se encuentra en la última fase de su preparación para embarcarse en un viaje ... del que su familia ha intentado disuadirle sin éxito. Está decidido a realizar un recorrido a pie de 50 kilómetros desde Egipto hasta la frontera de Gaza para participar en una protesta cívica internacional en la que por el momento hay apuntadas cerca de 2.000 personas de casi 40 países.

La travesía cruza un área desértica sin sombras que atravesarán en apenas dos días, aunque el mayor riesgo no está relacionado con la exigencia física, sino con la posibilidad de ser detenido o verse envuelto en algún ataque, sobre todo teniendo en cuenta que más de 330 cooperantes han sido asesinados en la zona desde el 7 de cotubre de 2023, cuando Israel inició la ofensiva tras los atentados de Hamás.

Enrique está casado y tiene tres hijos de 20, 24 y 28 años. «Mi familia me ha hecho hacer testamento y contratar un seguro de vida», asegura. Y aunque reconoce que a nadie en casa le pilló por sorpresa su decisión, dada la implicación que ha mantenido desde que se jubiló como psicólgo en distintas causas humanitarias en África, eso no ha evitado que hayan intentando que se lo piense. «Mi hijo me dice: 'Papá, ¿es que no hay otro que pueda ir en tu lugar? Son preguntas normales, pero creo que este mensaje de compromiso es la mejor herencia que puedo dejarles».

La iniciativa 'Marcha a Gaza' es un movimiento que nace sin ninguna ONG o formación política detrás, con el fin de reclamar el fin de toda actividad bélica en Gaza y del bloqueo a la ayuda humanitaria que está matando de hambre a la población. «Hay cerca de 3.000 camiones esperando para poder entrar. No levantar la voz contra eso es ser cómplice desde el silencio y la inacción», asegura.

Una gran concentración en Rafah

El viaje arrancará el día 12 de junio, cuando Enrique y los otros dos murcianos inscritos hasta ahora en la iniciativa volarán a El Cairo: José Megías y Mario W. «Inicialmente íbamos a ser cinco, pero se han caído dos, aunque hasta el 7 de junio está abierto el plazo para apuntarse», indica. El día 13 por la mañana, todos los participantes de los distintos países partirán juntos en autobuses hasta la ciudad de Al-Arish, a algo más de 50 kilómetros de la frontera de Gaza. «Puede que sean más, porque ayer leí que solo de Canadá y Estados Unidos ya estaba previsto que se desplazaran cerca de 1.500 personas», señala Enrique González. Desde allí, arrancará por la tarde la marcha a pie que continuará los días 14 y 15 hasta llegar a Rafah, donde los manifestantes acamparán para pasar la noche.

Al día siguiente tendrá lugar una gran concentración para llamar la atención del mundo contra la violación del derecho internacional por parte del estado de Israel. «Es un hito desde la sociedad civil organizada de forma internacional, con el deseo de que este genocidio acabe cuanto antes», afirma.

Los costes de embarcarse en la marcha los asumen los propios participantes. «Calculamos que tenemos en torno a los 1.000 euros de coste con los vuelos incluidos, el hotel, los 15 euros que pagamos a la organización al día para comida y agua y el transporte», explica.

También asumen la posibilidad de que algo pueda ir mal, y ya se preparan para hacer frente a cualquier escenario. «El miedo cada uno lo gestiona de una manera. Por supuesto que hay riesgos», concede. Por eso la expedición cuenta con el apoyo de un equipo legal formado por abogados egipcios. «Nos han dado ya algunas orientaciones, porque puedes ser detenido, con todas las consecuencias que lleva un interrogatorio en estos países. Allí, te quitan el móvil y puedes estar semanas incomunicado. Lo que nos dicen es que si nos detienen mandemos un SOS a los números de teléfono del equipo legal inmediatamente».

Pese a todo, la expedición murciana insiste en la necesidad de la movilización ciudadana. «Es necesario visibilizar lo que está pasando, porque vemos cómo se está desmoronando el paradigma de derechos humanos que surge en las guerras mundiales, y que está sustentado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo eso, hoy en Gaza es papel mojado. Allí la vida no vale nada. El hambre se ha convertido en un arma de guerra y no podemos permanecer impasibles».