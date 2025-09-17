Murcia en Bici programa 'bicibús' al cole y una marcha a pedales por Palestina en sus actividades por la Semana de la Movilidad Este colectivo critica la «inmovilidad» del equipo de Gobierno del PP y su «ausencia de políticas»

Talleres de reparación, rutas en familia, 'bicibús' al cole (marchas en grupo para acudir a clase) y un homenaje a Palestina conformarán, entre otras, las actividades que ha programado el colectivo Murcia en Bici con motivo de la XIX Semana de la Movilidad, que se celebra entre el 16 y 2l 22 de septiembre.

Coincidiendo con esta conmemoración y la adhesión del Ayuntamiento de Murcia a esta conmemoración, Murcia en Bici lamenta que «la inmovilidad del ayuntamiento condena a la ciudadanía a una ambiente no solo insalubre sino también inseguro y limitante de la actividad económica de proximidad». Le reprochan la «ausencia de políticas que proporcionen alternativas reales al vehículo privado» algo que consideran que impacta «sobre los colectivos más vulnerables».

En ese mismo comunicado califican de «mero maquillaje institucional» las políticas de promoción de uso de la bicicleta. A eso añaden como exigencia la ampliación del tranvía hacia la zona sur de la ciudad, que no se supriman carriles bus y bici, que no haya más demoras con el nuevo modelo de transporte, la puesta en marcha de un servicio público de bicicletas, más zonas peatonales, la creación de aparcamientos disuasorios en las afueras conectados con lanzaderas y la aplicación «inmediata» de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Para este colectivo, son medidas necesarias en una ciudad «crónicamente enferma de hormigón, mala calidad del aire, exceso de vehículos privados, transporte público ineficaz e insuficiente, ausencia de zonas verdes, abandono de la conexión con las pedanías y destrucción de la huerta».

Murcia En Bici arranca sus actividades ya este miércoles 17 con un taller de reparación en colaboración con la Asociación de Vecinos de Vistabella, al que seguirá otro el jueves en el Colegio San Pío X. El viernes 19 han programado una Marea por Palestina con la lectura de un manifiesto a favor de la paz en la puerta de los centros educativos donde van a llevar a cabo un 'bicibús', el del Carmen y el de San Pío X.

El domingo se llevará a cabo una ruta en familia de Aljucer a Murcia, con el título de 'Entre el Guadalentín y el Segura. Caminos de Agua'. El punto de encuentro se ha ubicado en el Cuartel de Artillería, a las 10h.

Ya el lunes, día en el que se conmemora el Día Mundial Sin Coches, se han programado 'bicibús' en El Carmen, San Pío X, La Albatalía y Santiago El Mayor. Además, se llevarán a cabo dos charlas informativas en San Pío X y en el IES Saavedra Fajardo.