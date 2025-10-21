La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La iniciativa fue presentada este martes en el Centro Integral La Cerámica por la concejala de Bienestar Social, Rocío Cózar, y el edil de TIC, Fran Hernández Gómez Ayto.

Servicios Sociales moderniza la asistencia en Molina de Segura con nuevos equipos informáticos

LA VERDAD

Martes, 21 de octubre 2025, 23:17

Comenta

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha finalizado el proyecto de suministro de equipamiento informático para el impulso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los Servicios Sociales de Atención Primaria. Esta acción culmina un proceso estratégico de transformación digital. La iniciativa fue presentada este martes en el Centro Integral La Cerámica por la concejala de Bienestar Social, Rocío Cózar, y el edil de TIC, Fran Hernández Gómez.

La inversión consiste en una mejora de la calidad y acceso de la ciudadanía a los recursos públicos. La iniciativa ha dotado a los profesionales de 71 ordenadores de sobremesa, 13 tabletas digitales y 2 ordenadores portátiles, herramientas esenciales que permiten una gestión más ágil, eficiente y de mayor calidad. La inversión asciende a 60.541,40 euros, procedentes de los fondos 'Next Generation'.

Así, se impulsará una agilización de trámites y expedientes, mejorando los tiempos de respuesta, además del refuerzo de la seguridad en la gestión de datos sensibles de los usuarios. además de permitir dinamizar la atención directa y el acompañamiento personalizado.

