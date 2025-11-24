La plantilla de la Policía Local de Molina de Segura alcanza los 134 efectivos tras la incorporación de 17 agentes El Presupuesto de 2026 recoge una partida para reforzar el cuerpo con otros 15 profesionales

La plantilla de la Policía Local de Molina de Segura cuenta con 134 efectivos tras la incorporación de 17 nuevos agentes que tomaron posesión este lunes como funcionarios de la plantilla municipal. El alcalde, José Ángel Alfonso, destacó que «para el gobierno local que presido, reforzar la plantilla de Policía Local no es solo una cuestión de gestión, sino una apuesta clara por la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos. Queremos una Molina de Segura segura, cercana y humana, donde cada ciudadano se sienta protegido y atendido. Y para lograrlo, necesitamos agentes comprometidos, preparados y con un profundo sentido del deber, como los que hoy habéis tomado posesión de vuestra condición de funcionarios públicos».

Por su parte, la concejala de Personal, Juana Martínez, aseguró que «el proceso selectivo ha sido rápido e impecable. Se han presentado un total de 468 aspirantes, quedando los 17 agentes que hoy han tomado posesión y que, sin lugar a dudas, han demostrado un gran esfuerzo en las pruebas, así como estar totalmente preparados para velar por la seguridad de los vecinos».

Asimismo, el edil de Seguridad Ciudadana, Antonio Martínez, señaló que «nuestra apuesta por garantizar la seguridad en Molina de Segura es firme, y prueba de ello es la incorporación de estos 17 agentes a la plantilla de la Policía Local. Poco a poco estamos llevando a cabo medidas para el bienestar de nuestros vecinos, para que todo el mundo se sienta seguro en Molina de Segura».

Antonio Martínez también indicó a LA VERDAD que el Presupuesto de 2026 recoge una partida para incorporar a la plantilla de la Policía Local otros 15 agentes, por lo que serán 32 los efectivos que sumará el cuerpo entre 2025 y 2026.

Temas

Policía municipal