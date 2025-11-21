«Medidas urgentes» en el campo de golf por la plaga de mosquitos de Altorreal El Consistorio confirma que el origen de la plaga está en la balsa de riego del recinto deportivo y ordena a la empresa sacar lodos y aplicar larvicidas

Solución consensuada para el problema de los mosquitos que padecen los vecinos de la urbanización Altorreal desde hace una década. El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, se reunió ayer con representantes y afectados por la presencia de estos insectos en viviendas cercanas al campo de golf y acordaron medidas para atajar «un problema histórico que se venía arrastrando desde hacía más de siete años y al que, ahora, después de meses de trabajo, el gobierno local pone solución». Así lo aseguró el primer edil, quien indicó que la empresa de esta instalación deportiva adoptará como «medidas urgentes» retirar lodos de la balsa de riego y acotar la zona con mayor presencia de mosquitos, con una anchura de tres metros desde el margen.

«Después vendrá el mantenimiento de la zona con condiciones de aireación adecuada, evitando acúmulos posteriores y aplicando productos que reducen el fósforo en el agua, como aluminato de sodio y otros a base de arcilla, lo que reducirá la fuente principal de alimento de estos insectos», agregó el regidor.

Una década de quejas

Indicó que «se van a incorporar larvicidas e inhibidores, con aplicación previa al aporte de agua a la balsa, de tal manera que estos entren ya incorporados al agua de la balsa para su mejor distribución». Y, por último, se prevé la instalación de cubiertas, para dificultar el acceso de mosquitos a la zona y la puesta de larvas.

«Estas son las medidas urgentes que va a acometer el campo de golf para eliminar por completo el problema que venían soportando los vecinos después de más de una década», subrayó Alfonso. E informó de que los responsables del campo ya han empezado a realizar «estas labores correctoras para eliminar la presencia de mosquitos en la zona» y «que este problema no se repita».

Las inspección y los análisis permitieron detectar «que el principal foco de quironómidos se encuentra en la balsa de riego del campo de Golf, concretamente, en el margen derecho», señaló Ángel Alfonso.

Como hay «presencia de individuos adultos en cantidad suficiente para afectar a las viviendas colindantes» en esa zona del recinto de golf, la empresa del campo ya ha intervenido. El objetivo es «erradicar definitivamente esta plaga», dijo el gerente del Club de Golf de Altorreal, Joaquín Medina. E indicó: «Estamos totalmente comprometidos y dispuestos a hacer todo lo necesario», manifestó.

Según informó la corporación municipal, la presidenta de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación Altorreal, Almudena Aguado, declaró que «los vecinos llevaban mucho tiempo demandando soluciones, y ahora, después de realizar un arduo trabajo», se podrá poner «fin a esta problemática», apuntó.