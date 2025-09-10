La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos de la urbanización, el martes junto a la balsa de riego. Ros Caval

Los vecinos de Altorreal urgen a solucionar el problema de los mosquitos y los malos olores

Insisten que el origen está en una balsa de riego del campo de golf, mientras el Ayuntamiento busca una solución «consensuada»

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:10

Vecinos de Altorreal afectados por malos olores y mosquitos procedentes de la balsa que abastece de agua al campo de golf han pedido celeridad al ... Ayuntamiento de Molina de Segura para aplicar las medidas acordadas para solventar este problema, cuya solución depende en primera instancia de la empresa que gestiona la instalación. Entre los compromisos municipales están realizar análisis de lodos por dos vías, la limpieza de la balsa, la elaboración de una hoja de ruta para el tratamiento de aguas y un estudio normativo que evalúe posibles obligaciones legales del Club de Golf. También se pactó una nueva reunión de seguimiento dentro de tres meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un conductor ebrio por el atropello mortal de una mujer en Murcia
  2. 2 Un hombre muere al caer en un pozo en Cartagena
  3. 3 Tensión entre Vox y Podemos en la concentración frente al centro de menores de Santa Cruz
  4. 4 Protesta de interinos para exigir cambios en las oposiciones
  5. 5

    Las causas judiciales por construcciones ilegales se doblan en un año en la Región
  6. 6

    Síndrome alcohólico fetal: «Entendí lo que les pasaba a mis hijos cuando llegó el diagnóstico»
  7. 7 Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula
  8. 8 Francisco Lucas ordena a la Guardia Civil impedir la concentración de Vox frente al centro de menores de Santa Cruz este miércoles
  9. 9

    Cerrar un capítulo negro de la vida del Real Murcia o volver al pasado
  10. 10 Seis alimentos que nunca deberías recalentar en el microondas: así puedes evitar las intoxicaciones alimentarias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los vecinos de Altorreal urgen a solucionar el problema de los mosquitos y los malos olores

Los vecinos de Altorreal urgen a solucionar el problema de los mosquitos y los malos olores