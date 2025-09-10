Los vecinos de Altorreal urgen a solucionar el problema de los mosquitos y los malos olores

Vecinos de Altorreal afectados por malos olores y mosquitos procedentes de la balsa que abastece de agua al campo de golf han pedido celeridad al ... Ayuntamiento de Molina de Segura para aplicar las medidas acordadas para solventar este problema, cuya solución depende en primera instancia de la empresa que gestiona la instalación. Entre los compromisos municipales están realizar análisis de lodos por dos vías, la limpieza de la balsa, la elaboración de una hoja de ruta para el tratamiento de aguas y un estudio normativo que evalúe posibles obligaciones legales del Club de Golf. También se pactó una nueva reunión de seguimiento dentro de tres meses.

Los residentes valoran la implicación del Ayuntamiento, pero la falta de respuestas a corto plazo genera malestar. «Estamos contentos de habernos reunido y que se empiece a involucrar el alcalde, pero seguimos igual, porque no se han dado soluciones inmediatas», señaló Aritz Medina, vecino de la urbanización. «Se está priorizando el club de golf y no el bienestar de los vecinos», denuncian. Y avanzan que continuarán reivindicando medidas efectivas y mantendrán la presión en redes sociales.

La empresa del campo de golf declinó manifestarse. Y fuentes del Ayuntamiento aseguraron a LA VERDAD que trazan «una hoja de ruta para abordar la problemática». El objetivo es «llegar a una solución consensuada entre todas las partes implicadas y lo menos lesiva para todos». En los análisis «no se ha detectado presencia de larvas de quironómidos, ni en las aguas tratadas del sistema de riego del campo ni en las lagunas de la depuradora de Campotéjar.

En declaraciones a LA VERDAD, fuentes del Ayuntamiento de Molina de Segura aseguraron estar trabajando «en trazar una hoja de ruta para abordar la problemática que sufren los vecinos». Señalaron que ha habido reuniones con los afectados y con todas las partes implicadas (Club de Golf y Entidad Urbanística de Altorreal), «con el objetivo de establecer los mecanismos necesarios que permitan frenar un problema que se viene produciendo desde hace más de una década».

Las mismas fuentes insistieron en «querer llegar a una solución consensuada entre todas las partes implicadas y que sea lo menos lesiva para todos«. Así, señalaron que «se ha acordado realizar análisis de lodos por parte de la Entidad Urbanística y, además, que el Ayuntamiento también lleve a cabo los análisis oportunos que puedan dar luz a la solución del problema».

Según explica el Consistorio «es necesario recordar que los trabajos se han coordinado a través de las concejalías de Salud y Medio Ambiente, se han centrado tanto en las lagunas de la EDAR Molina de Segura Norte (Campotéjar), como en la balsa de riego del Campo de Golf». Añadieron que en los muestreos realizados este verano, y según el informe técnico municipal, «no se ha detectado presencia de larvas de quironómidos, ni en las aguas tratadas del sistema de riego del Campo de Golf ni en las lagunas del complejo EDAR de Campotéjar».

No obstante, y a pesar ello, «seguimos trabajando para buscar una solución al problema basándonos en los datos y estudios técnicos que se están llevando a cabo por parte de las partes implicadas», insistieron. Con respecto a los problemas de los malos olores, «existe el compromiso del Campo de Golf de Altorreal de limpiar la balsa de lodos el próximo mes de enero de 2025. Además, la Concejalia correspondiente espera a que el club de golf le envíe una serie de medidas concretas que va a llevar para intentar solucionar el problema», explicaron desde el ayuntamiento, aclarando que también se está llevando a cabo «un estudio para valorar si existe una regulación específica relativa al tratamiento de aguas, lo que permitiría al Consistorio instar legalmente al Campo de golf a actuar».

Por último, desvelaron que «habrá una reunión antes de final de año con los vecinos afectados para seguir trabajando de la mano en este asunto y conseguir la solución más beneficiosa para todos, así como para exponer la hoja de ruta a seguir».