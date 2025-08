Los vecinos de Altorreal estallan ante una plaga de insectos y malos olores

Los vecinos de la urbanización Altorreal, en Molina de Segura, viven otro verano caliente por la presencia de una «molesta» plaga de mosquitos, así como ... por los malos olores que, según manifiestan, tienen su origen en una balsa de riego que utiliza aguas residuales tratadas y abastece al club de golf existente en la zona.

El problema no es nuevo, «ya que es algo recurrente que sucede desde que empieza el calor y se repite cada verano», explica a LA VERDAD Aritz Medina, uno de los afectados, que asegura que hay «cientos de perjudicados». Recuerda que en los últimos años «cuando fumigaban, los insectos desaparecían, pero este año está siendo más horrible todavía. La plaga no para de crecer y la fumigación no ha servido de nada».

Los vecinos denuncian la proliferación de miles de quironómidos. Se trata de una especie de mosquitos no picadores que pertenecen a la familia de los dípteros nematóceros. Al respecto, el Ayuntamiento molinense envió ayer un mensaje de tranquilidad. En un comunicado señaló que «los quironómidos son unos insectos inofensivos que no transmiten enfermedades». El Consistorio apuntó que no representan «una plaga de salud pública» porque no implican «ningún riesgo». El escrito municipal reseñó que las eclosiones de las larvas de estos insectos «suelen ser eventuales» y desaparecen «en unos días». Aunque no piquen, las quejas vecinales por la plaga de quironómidos han arreciado en los últimos días porque «llegan nubes de mosquitos que nos obligan a estar encerrados en casa. Tenemos que cenar a oscuras para que no vengan a la luz y nos echen a perder los alimentos», relata Gustavo Lozano, vecino de la zona.

Los análisis realizados por la entidad urbanística y el Ayuntamiento descartan la presencia de patógenos y bacterias

También denuncia que la presencia de estos insectos atrae a otras especies que los depredan, como es el caso de las arañas y las salamandras. «He llegado a contar diez arañas en mi casa», afirma. Gustavo asegura sentirse «indefenso» y alerta que la plaga «cada vez se está extendiendo a más calles de la urbanización». Por su parte, Manuel Martínez tiene su vivienda a 300 metros de unos lagos existentes en el campo de golf. Asegura que lleva seis años soportando un «hedor insoportable» por la mala calidad del agua, lo que, sostiene, favorece la proliferación de mosquitos tigre. «Tengo tres hijos y los llevo tapados hasta las cejas para que no se los coman», explica. En los últimos tres años contrataron una empresa especializada en la fumigación de plagas de mosquitos para actuar dentro del campo de golf. Explica que «la actuación la costeamos los vecinos con unas derramas que acordamos.». Además, sostiene que el mal estado del agua que riega el campo de golf está «afectando a la calidad del aire».

Mariví Rodríguez es otra de las afectadas. Recuerda que en 2022 presentó una denuncia ante el Seprona y «el problema se solucionó», pero «desde 2024 ha vuelto a ser insoportable». Admite que en «los últimos días» se ha producido «una leve mejoría», pero exige «una solución definitiva». Por su parte, la presidenta de la entidad urbanística de Altorreal, Almudena Aguado, señala que encargaron unos análisis a un laboratorio especializado para «conocer el estado del agua de la balsa de riego» y los resultados reflejan que «está libre de patógenos» y dio negativo la «presencia de bacterias». Explica que la zona más afectada por los quironómidos es un grupo de casas que está pegada a la balsa.

Sin larvas de quironómidos

El agua que ha provocado la discordia y enervado a los vecinos procede de las lagunas de Campotéjar. El concejal de Salud, Carlos Perelló, explicó ayer que, ante las quejas ciudadanas, el Consistorio ha analizado el agua que se emplea para regar el campo de golf. También tomó muestras de Campotéjar en cinco puntos distintos. El informe, según el Ayuntamiento, descartó «la presencia de larvas de quironómidos». Por otra parte, LA VERDAD se puso en contacto con el club de golf para recabar su postura, pero declinaron ofrecer ninguna valoración.