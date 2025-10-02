La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de un mensaje de alerta por lluvia enviado al móvil EFE

El Ayuntamiento de Molina de Segura lanza un sistema de alertas por lluvias a través del móvil

El objetivo es que «los vecinos que residen en zonas inundables» reciban avisos sobre el nivel de riesgo y medidas de autoprotección

LA VERDAD

Molina de Segura

Jueves, 2 de octubre 2025, 22:37

Continúa la 'op a través de la Concejalía de Protección Civil, ha puesto en marcha un sistema de alertas personalizadas para vecinos que residen en zonas inundables, para reforzar la seguridad y la prevención ante lluvias intensas y tormentas. Este servicio, complementario al ES-Alert, permitirá a los ciudadanos inscritos recibir en sus teléfonos móviles alertas oficiales, con el nivel de riesgo correspondiente (amarillo, naranja o rojo); medidas de autoprotección adaptadas a cada situación; e información actualizada sobre el estado de ramblas y cauces del río Segura. Mientras, el Ayuntamiento mantiene contactos con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para desbloquear las obras en ramblas y otras zonas que eviten las inundaciones como las del pasado lunes, dentro de un plan de prevención de avenidas.

El alcalde, José Ángel Alfonso, destacó que el nuevo servicio de alertas «demuestra nuestro compromiso con la seguridad de los vecinos, para proteger su vida y su bienestar». Las personas interesadas deben rellenar un formulario disponible en el edificio de la Policía Local y en la web de Protección Civil.

El concejal del área, Antonio Martínez, afirmó ayer que «contar con un canal de difusión directo con los vecinos más expuestos nos permitirá ganar rapidez y eficacia en momentos críticos».

