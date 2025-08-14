La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Parque de la Compañía, donde se ubicará la obra, en una imagen de archivo. Ayto.

El Ayuntamiento de Molina dedicará una escultura a las mujeres conserveras tras el polémico borrado del mural

El alcalde, José Ángel Alfonso, anuncia que la instalación se ubicará de forma permanente en el Parque de la Compañía

LA VERDAD

Jueves, 14 de agosto 2025, 08:56

El equipo de gobierno de Molina de Segura (PP-VOX) anunció este jueves la puesta en marcha de un concurso artístico para la creación de una escultura en homenaje a las mujeres que desempeñaron un papel esencial en la industria conservera de la ciudad, pilar económico y social del municipio durante décadas.

Esta iniciativa llega como respuesta a la polémica suscitada por el borrado de un mural dedicado a las mujeres conserveras de la ciudad. La pintura, ubicada en el escenario de la plaza de España, fue cubierta de pintura blanca el pasado viernes, una decisión que, según el Consistorio, respondía a motivos de conservación e higiene. El grafiti presentaba «graves daños, pérdida de color y elementos culturales rotos que nunca fueron repuestos durante los 7 años del anterior equipo de gobierno», justificó el equipo de gobierno en un comunicado.

El alcalde, José Ángel Alfonso, explicó que la nueva escultura se ubicará en un «lugar emblemático» como es el parque de la Compañía. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento quiere «preservar la memoria de aquellas generaciones de mujeres -reconocidas y anónimas- que, con esfuerzo incansable, habilidad y compromiso, garantizaron la calidad y prestigio de las conservas molinenses, contribuyendo al sustento de miles de familias y marcando profundamente la identidad de la ciudad».

El concurso artístico tendrá como tema central la mujer y la conserva, resaltando su papel en la industria molinense. Estará dirigido a creadores que deseen contribuir a este homenaje con una obra escultórica «de gran valor simbólico y cultural». Las bases se publicarán en las próximas semanas en la web del Ayuntamiento de Molina.

«Este proyecto no solo preservará nuestra memoria colectiva, sino que lo hará mediante una obra digna, visible y permanente, capaz de devolver a las mujeres conserveras el lugar de honor que les corresponde en la historia de Molina de Segura. Frente a una oposición que se aferra a un mural deteriorado como arma política, nosotros apostamos por un homenaje que perdure, que inspire y que refuerce el orgullo de ser molinense. Porque esta ciudad, gracias a su gente, ha sabido siempre transformar el esfuerzo en progreso y la memoria en futuro», concluyó José Ángel Alfonso.

