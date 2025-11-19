Los veterinarios piden confinar las gallinas de las granjas familiares por la gripe aviar

España ha blindado las explotaciones ganaderas profesionales dedicadas a la cría de aves de corral al aire libre por el avance de la ... gripe aviar en el continente europeo. La influenza aviar es una enfermedad altamente contagiosa provocada por un virus que ya ha ocasionado 105 focos en territorio nacional y el sacrificio de millones de aves. Su expansión coincide con la época de migración de aves silvestres, y sus efectos sobre el sector avícola han conllevado la subida de precios en huevos y carne de pollo a las puertas de Navidad.

En la Región de Murcia, no se han detectado focos todavía, pero las medidas de confinamiento ampliadas la semana pasada a todos los municipios han obligado a encerrar 57.000 aves de una docena de explotaciones en Abanilla, Bullas, Jumilla, Lorca, Torre Pacheco y Cartagena. Esto supone el 4,7% del total de granjas regionales y el 0,74% de toda la cabaña avícola. Carlos Esparcia, responsable de Ganadería en UPA Murcia, subraya que, pese a las medidas, las granjas afectadas podrán mantener el sello de gallinas camperas y que las «dimensiones de las naves están ya ajustadas al tamaño adecuado para garantizar que tengan espacio suficiente». Respecto al impacto económico, reconoce que «puede haber una merma en la producción, pero no será significativa».

MEDIDAS Encierro Mantener confinadas las aves de granjas profesionales o de autoconsumo para evitar el contacto con aves silvestres.

Cuidado Extremar la limpieza e higiene de gallineros y utensilios, además de no utilizar agua de depósitos expuestos a aves silvestres.

Restricciones Queda prohibida la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral.

Venta No se pueden comercializar los huevos o la carne de pollo si su origen es una explotación de autoconsumo.

Control La vigilancia sobre el estado de las aves pasa por comprobar si estas presentan decaimiento, un plumaje erizado o si aparecen muertas. En tal caso, es importante no manipular los cadáveres y avisar a las autoridades.

Al margen de esto, el problema sobre el control del virus se redirige ahora hacia las granjas familiares o de autoconsumo, es decir, casas de campo o de huerta donde hay pocas gallinas y cuyos huevos o carne son para consumo propio. La orden del Ministerio de Agricultura publicada el pasado jueves obliga a encerrar también estos animales para que no tengan contacto con otras especies silvestres, pero los veterinarios reconocen que su control por parte de las administraciones resulta complejo.

Gallineros o mallas

Un virus como este, del subtipo H5N1, «se transmite por el aire y muta muy rápido, por lo que puede acabar afectando a los seres humanos», advierte la presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia, Teresa López, quien recomienda a estas familias con aves en sus casas que compren gallineros o utilicen mallas sobre el vallado donde estén encerradas para evitar riesgos. López recuerda la obligación de inscribir en el Registro General de Explotaciones Ganaderas estos animales para darlos de alta y que la Comunidad pueda hacer un seguimiento de los mismos. Si esas aves no existen a ojos de las instituciones, «no hay controles», y eso es peligroso «porque la tasa de mortalidad es del 25%» y existe el peligro de que «el virus recombine y afecte a una familia». Esto ya ha pasado con el contagio de varias especies de mamíferos en Europa, pero también en otros continentes.

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca hizo llegar hace unos días un oficio a los ayuntamientos, a través de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, donde recordaba las nuevas medidas para intentar controlar la gripe aviar: «Existe un claro riesgo de contagio desde las aves silvestres a las explotaciones en que la cría se realiza al aire libre. Por tanto, procede adoptar, como medida cautelar y entre otras medidas, el confinamiento de dichas aves».

El catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Murcia, Christian de la Fe, ve con buenos ojos cualquier tipo de información que pueda llegar a los ciudadanos para «tener a sus mascotas bajo control» y que los seres humanos «no toquen las aves que pudieran estar afectadas». Confinar las aves silvestres resulta imposible, pero sí recomienda «evitar todo lo que se pueda» el contacto con ellas y «confinar» a las gallinas de granjas de autoconsumo.

Vigilancia en espacios naturales

La pasada semana, la Consejería de Medio Ambiente llevó a cabo un censo de aves acuáticas en toda la Comunidad, estudio en el que no se reportó mortalidad. A lo largo de 2025, se han mandado a analizar 43 muestras, todas ellas negativas, a la espera de los resultados de las cinco últimas.

«No se ha aumentado la vigilancia activa en los espacios naturales protegidos o humedales, pero se aprovechan las actuaciones» en estas zonas para que, en caso de detección de cadáveres de aves, se active un protocolo que conlleva la recogida de los restos, la toma de una muestra por parte del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle y su posterior análisis en el Laboratorio del Servicio de Sanidad Animal (Laysa) de El Palmar, informan fuentes de este departamento.

El centro de recuperación toma muestras de todas las aves acuáticas y migratorias que entran a las instalaciones, tanto vivas como muertas (si el estado del cadáver lo permite), y del resto de especies de aves en caso de sospecha de muerte no traumática. Todas ellas se mandan al laboratorio cada semana o inmediatamente en caso de sospecha.