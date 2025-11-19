La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Gallos y gallinas recorren un solar abandonado del centro de Murcia, en una imagen de archivo. Nacho García

Los veterinarios piden confinar las gallinas de las granjas familiares por la gripe aviar

Los sanitarios advierten del riesgo de esta cría para autoconsumo que, en muchos casos, escapa al control de las administraciones

Alberto Sánchez

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:04

España ha blindado las explotaciones ganaderas profesionales dedicadas a la cría de aves de corral al aire libre por el avance de la ... gripe aviar en el continente europeo. La influenza aviar es una enfermedad altamente contagiosa provocada por un virus que ya ha ocasionado 105 focos en territorio nacional y el sacrificio de millones de aves. Su expansión coincide con la época de migración de aves silvestres, y sus efectos sobre el sector avícola han conllevado la subida de precios en huevos y carne de pollo a las puertas de Navidad.

