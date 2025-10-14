La Comunidad pide extremar las precauciones ante la detección en España de la dermatosis nodular en ganado bovino El Gobierno regional establece recomendaciones ante esta enfermedad que no afecta a las personas

El Gobierno regional ha elaborado una serie de recomendaciones y ha pedido a los titulares de las explotaciones ganaderas que, ante la detección en la provincia de Gerona (Cataluña) de tres focos de dermatosis nodular contagiosa, enfermedad que afecta al ganado vacuno, extremen las precauciones con la finalidad de evitar su difusión y atajar cuanto antes la enfermedad en caso de que llegue a la Región de Murcia.

El director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, Juan Pedro Vera, aseguró, durante una jornada formativa organizada por el Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia, que «con el objetivo de impedir que esta enfermedad llegue a la cabaña ganadera de bovino de la Región de Murcia, hemos establecido un plan de medidas de prevención y control, al tiempo que pedimos a los ganaderos extremar las precauciones».

Entre las medidas para evitar la entrada de la enfermedad destacan la desinsectación de animales, la desinfección y desinsectación de instalaciones ganaderas y vehículos destinados al transporte de ganado, así como el control de los movimientos de animales, tanto de animales vivos como de sus producciones, e implementar estrictas medidas de bioseguridad en las instalaciones ganaderas.

La dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad producida por un virus de la familia 'Poxviridae', cuyo primer foco se detectó el pasado 3 de octubre en una explotación de vacuno lechero en Gerona. Hasta la fecha se han declarado un total de tres focos en dicha provincia, todos ellos próximos entre sí.

La transmisión de unos animales a otros se produce a través de insectos, moscas, tábanos o garrapatas, y afecta principalmente al ganado vacuno lechero. Esta enfermedad no afecta a las personas, ni por contacto directo con el animal enfermo ni a través de las producciones de carne o leche.