La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lechones en una explotación ganadera de porcina en la Región de Murcia. P. Teruel

El regreso de la peste porcina africana a España enciende las alarmas entre los ganaderos de la Región de Murcia

La enfermedad vírica, detectada en dos jabalíes muertos en Cataluña, conlleva fuertes medidas restrictivas en el transporte de animales y en la exportación de carne a terceros países

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:25

Comenta

Un viejo fantasma de la sanidad animal ha regresado a España. Dos jabalíes localizados muertos en Barcelona el pasado miércoles han dado positivo en el ... virus de la peste porcina africana (PPA), una enfermedad erradicada en 1994, pero que desde hace una década se ha vuelto a expandir lentamente por Europa. Altamente contagiosa, esta enfermedad afecta exclusivamente a los suidos, es decir, a los cerdos domésticos y a los jabalíes, tanto en explotaciones ganaderas como en fauna silvestre. No representa ningún riesgo para la salud humana, pero causa una alta mortalidad en los animales infectados y graves consecuencias económicas para los productores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 27 de noviembre de 2025
  2. 2 El estratosférico precio del desayuno de este bar enciende las redes sociales: «Un robo a mano armada»
  3. 3

    El incendio en el Santa Lucía evidencia el incumplimiento de la Ley Antitabaco en los hospitales de la Región de Murcia
  4. 4

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  5. 5 El truco de un ingeniero químico para evitar el mal olor de los desagües: «Lo más efectivo»
  6. 6

    El comandante del S-81 tras su primera misión OTAN: «Hemos hecho cosas con este submarino que no me esperaba»
  7. 7 Cambios en el tráfico de Murcia por el encendido del árbol de Navidad: estas son las vías afectadas
  8. 8

    El local de Murcia perfecto para el momento vermú
  9. 9 Seis heridos en un accidente múltiple en la autovía A-30 a su paso por Murcia
  10. 10 La Lotería Nacional reparte premios en dos municipios de la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El regreso de la peste porcina africana a España enciende las alarmas entre los ganaderos de la Región de Murcia

El regreso de la peste porcina africana a España enciende las alarmas entre los ganaderos de la Región de Murcia