Los médicos volverán a la huelga contra el Estatuto marco del 9 al 12 de diciembre El sindicato Cesm pide a los profesionales que renuncien a toda actividad voluntaria que exceda la jornada laboral para «paliar el intolerable exceso de trabajo»

Javier Pérez Parra Jueves, 16 de octubre 2025, 15:17

Los médicos de la Región de Murcia y del resto de España volverán a la huelga contra el Estatuto marco del 9 al 12 de diciembre, ante «la falta de respuesta institucional adecuada» por parte del Ministerio de Sanidad. Previamente, el 15 de noviembre, habrá una nueva marcha en Madrid que comenzará en el Congreso de los Diputados y finalizará frente al Ministerio de Sanidad. El Sindicato Médico (Cesm) anunció este jueves la reactivación de las movilizaciones y denunció «la falta de avances» en las negociaciones. Los facultativos ya han protagonizado dos jornadas de huelga (el 13 de junio y el pasado 3 de octubre), y ahora se anuncia un paro continuado de cuatro días con la idea de multiplicar su impacto sobre el sistema sanitario.

El seguimiento de las huelgas anteriores fue desigual por comunidades, aunque con especial eco en la Región de Murcia. El pasado 3 de octubre se anularon 3.300 consultas y 1.900 pruebas en el Servicio Murciano de Salud (SMS).

Ahora, a las nuevas jornadas de paro se suma la recomendación del Sindicato Médico a los profesionales de renunciar a realizar «toda actividad voluntaria que exceda de su jornada laboral». Se trata «de la única forma de paliar el intolerable exceso de trabajo al que se ven sometidos de manera sistemática sin que el Ministerio se muestre partidario de reconocer y garantizar sus derechos laborales, como refleja el proyecto normativo que está negociando», señaló esta organización en un comunicado.

Cesm reclama una reforma del actual modelo de guardias, de forma que se remuneren igual que la hora ordinaria y computen para la jubilación. También está sobre la mesa la reivindicación de un estatuto propio que aborde las particularidades de la profesión, atendiendo a su formación, sus competencias y sus responsabilidades.

El sindicato ha enviado una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que se reclama «una reunión efectiva y directa que permita avanzar en una posible solución consensuada al conflicto ante los escasos avances que se han producido en los últimos meses y la falta de compromiso por parte de los representantes ministeriales».