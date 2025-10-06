La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sala de espera del Infantil de La Arrixaca vacía, el pasado 3 de octubre. Javier Carrión / AGM

La huelga de médicos deja 3.300 consultas y 1.900 pruebas canceladas en la Región de Murcia

El paro del pasado viernes tuvo un alto impacto en los hospitales, aunque algo menor al registrado en junio

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:21

La segunda jornada de huelga de médicos contra el Estatuto marco que plantea el Ministerio de Sanidad tuvo un notable impacto en la sanidad ... regional. Según los datos facilitados por la Consejería de Salud, el pasado viernes se cancelaron 3.300 consultas y 1.900 pruebas en los hospitales de la Región de Murcia. Son cifras elevadas, aunque algo menores a las registradas el paro del 13 de junio. Entonces se suspendieron 4.000 consultas hospitalarias y 1.900 pruebas.

