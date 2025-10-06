La huelga de médicos deja 3.300 consultas y 1.900 pruebas canceladas en la Región de Murcia

La segunda jornada de huelga de médicos contra el Estatuto marco que plantea el Ministerio de Sanidad tuvo un notable impacto en la sanidad ... regional. Según los datos facilitados por la Consejería de Salud, el pasado viernes se cancelaron 3.300 consultas y 1.900 pruebas en los hospitales de la Región de Murcia. Son cifras elevadas, aunque algo menores a las registradas el paro del 13 de junio. Entonces se suspendieron 4.000 consultas hospitalarias y 1.900 pruebas.

Salud destaca que «toda la atención urgente y no demorable se atendió al cien por cien, tal y como estaba establecido en el plan de servicios mínimos, para garantizar la asistencia sanitaria». Las nueve áreas de salud «ajustaron en relación a un día ordinario la programación quirúrgica y de citas de sus respectivos hospitales con el objetivo de concentrar los recursos en procedimientos quirúrgicos, diagnósticos y consultas no demorables o inaplazables, para proteger al máximo la actividad asistencial al tiempo que se respetaba el derecho a la huelga de los médicos». Salud lamenta «las molestias que se haya podido ocasionar» a los pacientes afectados por las cancelaciones.

El Servicio Murciano de Salud cifró en un 39% el seguimiento de la huelga del pasado día 3, similar al registrado en el paro del día 13 de junio. El Sindicato Médico (Cesm) eleva la participación al 86% en los hospitales y en un 72% en Atención Primaria. Los facultativos reclaman al Ministerio de Sanidad un estatuto propio que aborde las singularidades de la profesión, teniendo en cuenta sus responsabilidades, competencias y las particularidades de su jornada laboral. Una de las principales reclamaciones es una reforma del actual modelo de guardias.

«Tras meses de negociación, las principales problemáticas se centran en que [el nuevo Estatuto] impide poder asumir ratios adecuadas y deja sin incentivos los puestos de difícil cobertura, sin negociación ni criterios comunes; elimina el Plan de Conciliación; elimina el 100% del sueldo en Incapacidad Temporal, maternidad o riesgo; implanta las convocatorias de OPE cada 3 años y no cada 2; establece una movilidad forzosa sin preaviso suficiente; continúa sin dar una solución en cuestión de jornada y suprime la retribución justa de las guardias, las cuales exigimos que se remuneren igual que la hora ordinaria, como mínimo, y que computen de cara a nuestra jubilación», denunció el sindicato durante las concentraciones del pasado día 3.