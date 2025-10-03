La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración de médicos, este viernes por la mañana, en el hospital Virgen de la Arrixaca. Javier Carrión / AGM

La huelga nacional de médicos vuelve a paralizar consultas y pruebas en la Región de Murcia

Los profesionales muestran de nuevo su rechazo al Estatuto marco que plantea el Ministerio y exigen un nuevo modelo de jornada frente al actual sistema de guardias

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:55

Comenta

La nueva jornada de huelga de médicos contra el Estatuto marco que plantea el Ministerio de Sanidad dejó este viernes a medio gas los hospitales ... de la Región de Murcia, con centenares de consultas, pruebas y cirugías suspendidas, como ya ocurrió en la convocatoria del 13 de junio. En todo caso, los servicios mínimos mitigaron el impacto en quirófanos y servicios esenciales, de forma que la atención más prioritaria no se vio afectada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una distracción pudo provocar el accidente que se cobró la vida de Amalia en el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  2. 2 Los municipios más ricos y más pobres de la Región de Murcia: Molina de Segura vuelve a encabezar la lista y hay cambio en los últimos
  3. 3 Fallece Francisco Briones, director de RTVE en la Región de Murcia
  4. 4 Raphael aplaza su concierto en Murcia previsto para el sábado
  5. 5 Las viviendas asequibles que promueve la Comunidad costarán «entre 160.000 y 170.000 euros»
  6. 6

    Tirarán los 39 locales en ruinas de la antigua galería comercial de La Manga
  7. 7 Seguimiento masivo en la Región de Murcia del paro estudiantil contra el genocidio en Palestina
  8. 8

    Una joven sufre graves quemaduras en las fiestas de Puebla de Soto, en Murcia
  9. 9 Muere un peatón atropellado en Mula
  10. 10

    La CHS avisa de que el nuevo parque comercial de Los Olivos de Cieza incumple la legalidad al carecer de medidas contra inundaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La huelga nacional de médicos vuelve a paralizar consultas y pruebas en la Región de Murcia

La huelga nacional de médicos vuelve a paralizar consultas y pruebas en la Región de Murcia